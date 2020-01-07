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İlk kez anketle sloganlar ve pankartlar belirlendi: İşte eylemde kullanılacak sloganlar

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İlk kez anketle sloganlar ve pankartlar belirlendi: İşte eylemde kullanılacak sloganlar
İlk kez anketle sloganlar ve pankartlar belirlendi: İşte eylemde kullanılacak sloganlar

Bir grup vatandaş Sosyal Medya’da yolların yapılmaması halinde seyrüsefer ödememek için grup oluşturdu.

Yeni yıl itibariyle harçlara gelen zammın ardından, vatandaşlar isyan noktasına geldi. Bir grup vatandaş Facebook üzerinden “yol yoksa seyrüsefer da yok” isimli grup kurdu.

30 binin üzerinde takipçisi bulunan grupta .Yollar yapılmadığı sürece seyrüsefer ödemeyeceklerini dile getiren vatandaşlar, eylem çağrısında bulunuyor.

Eylemde kullanılacak pankart ve sloganların anket yoluyla belirlendiği grupta seçilen slogan ve pankartlar

 

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