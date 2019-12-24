“İmar Planı” ve sancıları!

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi imar planı için işin sonuna gelindi. 4 Aralık tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi basın toplantısı gerçekleştirerek, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında hazırlanan değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

İskele’de DAÜ arazisi plandan çıkarıldı. Daha önceki planda olmasına rağmen son planda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin verilecek olan arazinin yer almadığını ifade eden Doratlı, planın bugünkü haliyle birçok sorunları olduğunu dile getirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara da, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının son haliyle ne bir imar planı, ne de bölge planı özelliklerini tam olarak taşımadığını kaydetti.

İki akademisyenin ortaya koyduğu eleştiriler umarım dikkate alınır bu son düzlükte zira eleştirileri rant endişesi ile yapılmamış ve kamu yararını dikkate alan eleştiriler.

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden tartışmaların sonuna doğru geliniyor. Her ne kadar da hükümet içerisinde farklılıklar varmış gibi görünse de henüz daha tam olarak karşı çıkışın nedeni topluma anlatılabilmiş değil.

Bir flue alan yaratılmış adeta…

Daha fazla imara yer açılmalı bu haksızlık diyen de plana karşı, kamu yararı yerle bir edildi diyen de plana karşı. (Burada kamu yararına plan revize edilmeli diyenleri tümünden ayrı tutmak gerek.)

İçiişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın tüm eleştirilere rağmen ortaya koyduğu kararlı irade ise takdire şayan.

Son dönemlerde kamu yararının geride kaldığı eleştirileri olsa bile…

Hükümetin bir tarafı sürecin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraya ertelenmesi yönünde bir eğilim içerisinde hükümetin bir diğer tarafı ise bu kadar çalışmadan sonra yeniden fasıl 96’ya sönülmesini istemeyip süreci İmar Planı ile sonlandırmak istiyor.

Önümüzdeki bir iki gün önemli, izleyelim görelim.

Şehit Hüseyin Ruso'ya saygısızlık mı? Şehit edilişinde 55 yıl sonra bedensel kalıntılarına ulaşıp 25 Aralık 2018'de KüçükKaymaklı'da şehit düştüğü yerde toprağa verilen Şehit Hüseyin Ruso, anma töreni iptal edildi. Tören yaklaşık 30 yıldır, her 25 Aralık'ta önce K. Kaymaklı Şehitler Anıtında sonrasında da Şehit Hüseyin Ruso'nun şehit düştüğü yerde düzenlenen tören, programdan çıkarıldı. KüçükKaymaklıllar ve aile, hükümetin tavrını tepkiyle karşıladı.

Kooperatifler bu işten vaz mı geçti?

Özellikle son 5 yıldır üretimin en önemli kesimi olan çiftçi, hayvancı ve tarım üreticilerinin ihtiyaçlarına yönelik bankacılık faaliyetlerini geliştiren Creditwest Bank, son hizmeti olan Emek Kart’ın tanıtımını 18 Aralık 2019 tarihinde yaptı. Etkinlik Kooperatifler çiftçi hayvancı ve tarım üreticisini desteklemekten vaz mı geçti sorularını sordurdu?

İngiltere seçimi ve medya

Birleşik Kırallık’ta 12 Aralık tarihinde adanın geleceğini şekillendirecek tarihi bir seçim yaşandı. Medyanın seçimlere etkisi bir kez daha açık ve seçik ortaya çıktı. İşte bazı değerlendirmeler. Şekil 2.1'deki puanlar, kampanyanın üç haftasının her biri için 5 ana partinin toplam olumlu hikaye sayısından toplam negatif hikaye sayısının çıkarılmasıyla hesaplanmıştır.Şekil 2.2'deki puanlar, bu rakamları aynı haftalık bölümü kullanarak basın sirkülasyonları (1 = 1 milyon) ile ağırlıklandırmaktadır.



