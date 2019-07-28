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IMF Başkanlığı için beş adayda uzlaşıldı

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Christine Lagarde’ın Frankfurt’taki yeni görevini devralmasının ardından IMF’yi kimin yöneteceğine ilişkin temaslar sürüyor. Halihazırda beş Avrupalı isimde uzlaşı sağlandı.
IMF Başkanlığı için beş adayda uzlaşıldı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) başkanlığına aday gösterilen Christine Lagarde’dan boşalacak Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığı konusunda beş isim üzerinde uzlaşma sağlandı.

Eski Hollanda Maliye Bakanı ve Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Avrupa Birliği Komisyonu'nun eski Genişlemeden Sorumlu üyesi Finlandiyalı Olli Rehn, İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno ve eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Bulgar Kristalina Georgieva IMF liderliği için ismi geçen beş aday.

Lagarde’ın yerini alacak ismin belirlenme sürecinde Avrupa çapında varılacak uzlaşmayı, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno le Maire koordine ediyor. Temmuz ayı sonuna kadar tek bir isim üzerinde uzlaşılması hedefleniyor. Bir süredir Avrupalı maliye bakanlarıyla temaslarda bulunan Le Maire, bakanlara bu hafta içinde yapılacak istişarelerde favori adaylarını dile getirme çağrısında bulundu.

IMF’nin başkanlığına geleneksel olarak bir Avrupalı, IMF’nin kardeş kurumu Dünya Bankası’nın başkanlığına ise bir ABD’li seçiliyor.

Gelişmekte olan ülkeler ise, yazılı olmayan bu kurala karşı çıkıyor. Örneğin Kolombiya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve ülkenin eski Maliye Bakanı Jose Antonio Ocampo, ay başında kaleme aldığı bir yazıda, "IMF, yalnızca Avrupalı yönetici atama pratiğini sonlandırmalıdır. Aynı şekilde Dünya Bankası da ABD vatandaşı olmayan kişileri dikkate almaya başlamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Lagarde IMF’deki görevini 12 Eylül’de devredecek.

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