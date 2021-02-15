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İncirli'de pozitif vaka!

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Beyarmudu Belediyesi, İncirli Köyü’nde 1 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı
İncirli'de pozitif vaka!

Beyarmudu Belediyesi, İncirli Köyü’nde 1 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı ve tüm bölge halkı için yarın ücretsiz PCR testi taramasının yapılacağını duyurdu.

Belediyenin açıklaması şu şekilde:

Beyarmudu Belediyesi'ne bağlı İncirli köyümüzde çıkan bir (Covid-19 ) pozitif vaka dolayısıyla köyün ve bölgenin temaslı olan ve\veya olabilecek kişilerin bölge ve kendi sağlıkları açısından Belediyemiz ve Muhtarlıkla irtibata geçmeleri önemle rica olunur.

KKTC Sağlık Bakanlığı ve Beyarmudu Belediyesi işbirliğinde

16 Şubat 2021 Salı günü (yarın) saat 14:00 ‘de "İncirli Eski Köy İlkokulu"nda İncirli ve tüm bölge halkı için ücretsiz #PCR test uygulaması yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, Sağlıklı günler dileriz

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