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İngiltere’de 12 Mart’tan bu yana en yüksek günlük can kaybı

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İngiltere’de corona virüsü salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor.
İngiltere’de 12 Mart’tan bu yana en yüksek günlük can kaybı

İngiltere’de corona virüsü salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 510 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 117 bin 540’a ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 146 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 130 bin 503’e yükseldi. 12 Mart’ta 175 ölümün kaydedilmesinden bu yana en yüksek günlük can kabı sayısına ulaşıldı.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 75’İ TAMAMEN AŞILANDI

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 32 bin 250 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 47 milyon 91 bin 889 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 137 bin 28 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 39 milyon 688 bin 566 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 89’una aşının ilk dozu, yüzde 75’ine ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ EK AŞILAMA EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, eylül ayının başında klinik olarak savunmasız kişilere üçüncü doz destekleyici Covid-19 aşılarının uygulanmasının planlandığını açıkladı. Javid, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) kesin kararını bekleyeceğini ifade ederek, özellikle 50 yaş üzerindeki kişilere Covid-19 aşısı ile aynı anda grip aşısı uygulanmasını istediğini belirtti. Javid, hastaneye yatışların büyük ölçüde azaldığını ve bunun aşı programının başarısına işaret ettiğini açıkladı.

İKİ DOZ AŞI YETERLİ

Oxford-AstraZeneca Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard ise, şu anda İngiltere’nin paniğe kapılması için bir neden olmadığını belirterek, iki doz aşılamanın Covid-19’a karşı gerekli korumayı sağladığını söyledi.

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