  • BIST 103.637
  • Altın 220,273
  • Dolar 5,1714
  • Euro 5,9414
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

İnternetin yeni trendi: Putin ile Maduro Sovyetler'de aynı müzik grubunda mıydı? (video)

»
80'li yıllardan kalma bir klip de bu tartışmalara damgasını vurdu. Sovyetler Birliği'nde 1987 yılında yayınlanan klipte, müzik grubunun iki üyesinin Putin ile Maduro'ya olan benzerliği dikkat çekiyor
İnternetin yeni trendi: Putin ile Maduro Sovyetler'de aynı müzik grubunda mıydı? (video)

Sovyetler Birliği'nde 80'li yılların ünlü müzik gruplarından Альянс (İttifak) adlı grubun 'На заре' (Şafak vakti) isimli şarkısı 32 yıl sonra yeniden gündemde. 

İlk olarak 1987 yılında yayınlanan şarkının klibinde 80'li yılların modasına özgü kıyafetleri ve dans figürleriyle yer alan grup üyelerinin ikisi, çok sayıda internet kullanıcısı tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Venezüella lideri Nicolas Maduro'ya benzetildi.

Geçen sene YouTube'a yüklenen ve 100 binden fazla görüntülenme alan bu klip, sıcaklığını koruyan Venezüella gündemiyle birlikte çok sayıda paylaşım aldı. Grubun solisti Putin'e benzetilirken, klavyecisi ise videoyu aynı zamanda YouTube'a yükleyen Oleg Parastaev isimli bir müzisyen. 

Venezüella'da muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesinin ardından başlayan olaylarda Rusya, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklediğini açıklamıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanlış dövme mağdurları30 Ocak 2019 Çarşamba 18:20
  • Silinen WhatsApp mesajlarını okumanın yolu bulundu30 Ocak 2019 Çarşamba 17:52
  • Tanesi 5 Bin 280 liraya satılan meyve30 Ocak 2019 Çarşamba 17:26
  • Avusturya'da 500 yıllık sütyen bulundu30 Ocak 2019 Çarşamba 16:33
  • Evde diş macunu yapımı30 Ocak 2019 Çarşamba 16:18
  • Türk sevgilisiyle aşkını resmen ilan etti30 Ocak 2019 Çarşamba 13:45
  • Avustralya’da bir turist, avucuna aldığı zehirli ahtapotla görenleri şok etti (video)30 Ocak 2019 Çarşamba 10:25
  • Gerekçe Ankara’nın müdahalesi: Uluslararası mahkemenin yargıcı istifa etti30 Ocak 2019 Çarşamba 10:21
  • Anahtarsız çalışma sistemi bulunan yüzlerce araçta çalınma riski29 Ocak 2019 Salı 21:05
  • Türkiye'de 140'dan fazla gencin intiharının Mavi Balina'yla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.29 Ocak 2019 Salı 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti