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IŞİD üyesi babanın kaçırdığı çocukları Roger Waters kurtardı

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Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters, IŞİD üyesi babaları tarafından Suriye'ye kaçırılan ve SDG tutulan iki çocuğu annesiyle buluşturdu. Waters, anneye özel jetini verdi.
IŞİD üyesi babanın kaçırdığı çocukları Roger Waters kurtardı

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD'den ele geçirdiği bölgelerde gözaltına alınan militan eşleri ve çocuklarının akıbeti belirsizliğini korurken, efsanevi müzisyen Roger Waters iki çocuk ile dört yıldır görmedikleri annelerinin bir araya gelmesine aracı oldu. Waters'ın özel jetini tahsis etmesi sayesinde anne, babaları tarafından kaçırılan iki oğlunu almak için Suriye'ye gidebildi. Çocuklar Waters'ın jetiyle, annelerinin yanında ülkelerine dönecek.

 

ANNE ÇOCUKLARI 2014'TEN BU YANA GÖRMÜYORDU

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Karayipler'deki Trinidad ve Tobago'da yaşayan anne Felicia Perkins-Ferreira, yedi yaşındaki Ayyub ile 11 yaşındaki Mahmud'u 2014'ten bu yana görmüyordu. Çocuklar, IŞİD'e katılan babaları Abebe Oboi Ferreira tarafından Suriye'ye kaçırılmıştı. Babanın çocukları Suriye'de evlendiği Belçikalı bir IŞİD üyesi kadınla bir yol kenarında terk ettiği, kendisinin ise 2017'de Rakka'da öldürüldüğü belirtiliyor. Belçikalı kadın tarafından da terk edilen çocuklar, SDG'nin Irak sınırı yakınında kurduğu bir gözaltı merkezinde tutuluyordu.

Gazete Duvar'ın haberine göre Waters'ın Reprieve isimli insan hakları kuruluşunun girişimiyle uçağını yollaması sonrası ise çocukların anneleri Irak'a uçtu; buradan da İngiliz bir insan hakları savunucusu ile sınırı geçip çocuklarıyla buluştu. Anne Perkins-Ferreira ‘minnettar olduğunu' söylerken, Waters da Trinidad ve Tobago'ya çocuklara pasaport verme çağrısı yaptı.

SDG'nin kurduğu gözaltı merkezlerinde yüzlerce IŞİD'li yabancı militan ile 1200'e yakın çocuk ve 500 kadın bulunuyor. SDG bu kişilerin vatandaşı oldukları ülkelere tekrar tekrar onları alıp yargılama çağrısı yapsa da, özellikle Batılı ülkeler IŞİD'cileri ülkeye sokmaya yanaşmıyor.

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