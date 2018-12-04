İskele Bölgesi telefonları arızalandı

İskele Bölgesinde telefon hatları arızalandı.

Polis Basın subaylığından yapılan açıklamada, bölge telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, Dipkarpaz Polis Karakolu, Ziyamet Polis Karakolu ve Yeşilköy İtfaiyesine ait mevcut hatlar devre dışı kaldığı belirtildi.

Arıza giderilene kadar vatandaşlar, Dipkarpaz Polis Karakoluna 0548 811 7764, Ziyamet Polis Karakoluna 0548 811 7754 ve Yeşilköy Itfaiyesine ise 0548 811 7505 çağrı numaralı hatlardan ulaşılabilecek.