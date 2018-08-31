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İskoçya’da ilginç evlilik teklifi

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İskoçya’da çiftçilik yapan Chris Gospel isimli bir adam, sahibi olduğu ineğin üzerine ‘Benimle evlenir misin?’ yazarak kız arkadaşına evlenme teklif etti.
İskoçya’da ilginç evlilik teklifi

İskoçya'nın Aberdeenshire kentinde çiftçilik yapan Chris Gospel, ilginç bir evlilik teklifine imza attı. Gospel sahibi olduğu ineğin üzerine sevgilisine itafen ‘Benimle evlenir misin?' yazarak evlenme teklifinde bulundu.

Olayı BBC'ye anlatan Gospel, ‘Curlytop' lakabı taktığını ineğin kız arkadaşının en sevdiği inek olduğunu dile getirdi. Gospel, " O (Eilidh Fraser) çoğu geceyi inekler ile ilgilenerek geçirir, bende o sırada evlilik teklifini yazmayı başardım. Daha sonra işten döndükten sonra aşağı ineklerini yanına gitmemiz gerektiği söyledim ve ona teklifi gördü.

İşletmekte oldukları çiftlik hayvanlarını denetledikleri sırada gelen teklife oldukça şaşırdığı gözlemlenen Eilidh Fraser, teklifi kabul ettiği belirtildi.

Fraser olay ilgili olarak, teklifin kendisi için bütünüyle sürpriz olduğunu dile getirdi.

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