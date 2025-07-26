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İsrail askeri, yemekleri toprağa gömmüş

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İsrail askerleri, 83 çocuğun açlıktan öldüğü Gazze'ye gitmeye çalışan binden fazla fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeyi imha ettiklerini itiraf etti.
İsrail askeri, yemekleri toprağa gömmüş

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de açlık krizi her geçen gün derinleşiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 122’ye ulaştığını açıkladı. Bunlarıın 83'ü çocuk.

GÜNEŞ ALTINDA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkat çekerken İsrail askerleri, Filistinlilerin yemeğe erişimine izin vermiyor.

İsrailli askerler, Gazze Şeridi’ne girişine izin verilmeyen ve haftalarca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda güneş altında bekletilerek çürümeye terk edilen binden fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeyi imha ettiklerini itiraf etti.

"BAZILARINI YAKTIK"

 

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli subay, “Her şeyi toprağa gömdük. Bazı yardım malzemelerini de yaktık" diyerek olayı doğruladı.

Subay, “Hala güneş altında bekleyen binlerce yardım malzemesi paketi var. Gazze’ye sokulmazlarsa onları da imha edeceğiz” diye konuştu.

2 MART'TAN BERİ ABLUKADA

 

Dünya Gıda Programı, Gazze’de yaşayan her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini ve kıtlığın yayılma riski taşıdığını bildiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Hamas’la yapılmış ateşkes ve esir takası anlaşmalarını uygulamaktan kaçınıyor.

Aynı tarihten itibaren Gazze’ye girişe hazır bekleyen yüzlerce yardım tırı sınırda yığılmış durumda. İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

 

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