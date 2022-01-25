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İşte seçimi kazanan milletvekillerinin aldığı KARMA oylar.. Sıralı tam liste...

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İşte seçimi kazanan milletvekillerinin aldığı KARMA oylar.. Sıralı tam liste...
İşte seçimi kazanan milletvekillerinin aldığı KARMA oylar.. Sıralı tam liste...

Seçilen Milletvekillerinin KARMA OY dağılımları.

1. Tufan Erhürman 5376

2. Faiz Sucuoğlu 3507

3. Kudret Özersay 3463

4. Ali Pilli 3457

5. Olgun Amcaoğlu 3348

6. Sıla Usar İncirli 2975

7. Dursun Oğuz 2938

8. Sunat Atun 2653

9. Asım Akansoy 2571

10. Teberüken Uluçay 2557

11. Doğuş Derya 2528

12. Fikri Ataoğlu 2524

13. Kutlu Evren 2516

14. Fırtına Karanfil 2387

15. Ayşegül Baybars 2261

16. Oğuzhan Hasipoğlu 2244

17. Filiz Besim 2189

18 Fikri Toros 2178

19. Ürün Solyalı 2050

20. Hakan Dinçyürek 2007

21. Fazilet Özdenefe 2002

22. Jale Refik Rogers 1991

23. Ongun Talat 1984

24. Hasan Taçoy 1978

25. Armağan Candan 1971

26. Devrim Barçın 1949

27. Salahi Şahiner 1943

28. İzlem Gürçağ Altuğra 1896

29 Nazım Çavuşoğlu 1842

30. Erkut Şahali 1815

31. Ahmet Savaşan 1802

32. Resmiye Canaltay 1789

33. Şifa Çolakoğlu 1727

34. Zorlu Töre 1722

35. Ceyhun Birinci 1699

36. Alişan Şan 1631

37. Ünal Üstel 1605

38. Özdemir Berova 1446

39. Yasemin Öztürk 1428

40. Ziya Öztürkler 1401

41. Biray Hamzaoğlu 1348

42. Sadık Gardiyanoğlu 1341

43. Fide Kürşat 1335

44. Emrah Yeşiılırmak 1289

45. Hüseyin Çavuş 1160

46. Hasan Küçük 1135

47. Serhat Akpınar 1027

48. Hasan Tosunoğlu 853

49. Erhan Arıklı 777

50. Talip Atalay 769

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