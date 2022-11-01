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Johnny Sins uzayda cinsel ilişki için Elon Musk’a seslendi

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Yetişkin filmi yıldızı Johnny Sins, uzayda seks yapan ilk oyuncu olma planlarına Elon Musk'ı da dahil etti.
Johnny Sins uzayda cinsel ilişki için Elon Musk’a seslendi

On yıldır sektörde çalışan ABD’li porno yıldızı Johnny Sins, uzayda seks yapan ilk oyuncu olma isteği için Twitter ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın kendisine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Daily Star’da yer alan habere göre, verdiği bir röportajda 43 yaşındaki Sins’e daha öncesinde “uzayda seks yapan ilk oyuncu olma” hayalleri soruldu ve o da bu isteğinin hala devam ettiğini belirterek Musk’ın kendisine imkan sunmasını beklediğini söyledi.

“HIZLI OLMAK ŞART”

Vice’a verdiği röportajda kariyeri boyunca en sevdiği rolün “astronot” olduğunu söyleyen Sins, “Bence uzayda seks yapmak harika olurdu. Yalnız hızlı olmak gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde olursa iyi olur, çünkü oraya o yaşta çıkacağım” dedi.

SpaceX çalışmaları nedeniyle beklentilerini Musk’ın gerçekleştirebileceğini söyleyen Sins, “Bence Elon da buna katılacaktır. O tam öyle bir tip. Bu, aslında SpaceX için harika bir promosyon olurdu” diye ekledi.

Musk henüz bu açıklamalar hakkında yorum yapmadı.

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