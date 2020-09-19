JP Morgan 200 bankacıyı Londra'dan taşımayı planlıyor

JP Morgan Chase & Co. İngiltere'nin Brexit'te finansal hizmetler konusunda bir anlaşma kazanma ihtimalinin çok az olduğunu bu nedenle ikiyüz bankacıyı Londra'dan taşımayı planladığını duyurdu

JP Morgan Chase & Co. , Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanırken İngiltere'nin finansal hizmetler konusunda bir anlaşma kazanma ihtimalinin çok az olduğunu düşündüğü için Cuma günü yaklaşık 200 personele Londra'dan ayrılmayı planladıklarını söyledi.

En büyük ABD bankası anlaşmasız Brexit planının düğmesine bastı çünkü hassas bilgileri tartışırken ismini vermek istemeyen konuya aşina olan insanlara göre, yıl sonundan önce finansman için bir anlaşma şansını çok az görüyor.

Açıklamada satış ve ticaret dahil alanlarda çalışan JPMorgan çalışanlarının yeni sözleşmeler imzalaması ve 1 Ocak için zamanında taşınmaya hazırlanmaları gerekeceği belirtildi. Çalışanlar Paris, Frankfurt, Milano ve Madrid gibi şehirlere taşınacak ve altı ay işe gidip gelme ve konaklama desteğinin yanı sıra dil kurslarında yardım alacaklarını söyledi.

Londra'daki JP Morgan sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Karar, Londra ve Brüksel arasında yıllarca süren müzakerelerin bu hafta Avrupa müzakerecilerini "tacizci" olarak nitelendiren Boris Johnson ile giderek daha sertleştiği için alındı. Bu ayın başlarında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yatırım bankaları için finansal hizmetler konusunda bir anlaşma sağlamanın ne pahasına olursa olsun takip etmeye değmediğini söyledi.

JPMorgan dahil Londra'da faaliyet gösteren bankalar daha önce personel değiştirmiş ve yeni Avrupa kuruluşları kurmuş olsa da, bazıları daha fazla değişiklik yapmadan önce bir anlaşma için beklemeyi tercih ediyorlar.