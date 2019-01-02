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Kadınların porno tercihleri belli oldu

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Dünyaca ünlü porno sitesi PornHub, çeşitli ülkelerden kadınların porno film tercihlerinin istatistiğini açıkladı.
Kadınların porno tercihleri belli oldu

PornHub’ın yayınladığı verilere göre, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinden izleyiciler en çok anal seks videolarını tercih ediyor. Söz konusu bölgede bu kategoriye olan ilgi dünya ortalamasının yüzde 83 üstünde.

Alman kadınları daha çok fetiş video tercih ederken; verilere göre Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika, Hindistan, Batı Avrupa ve bazı Arap ülkelerinden kadınlar ise daha çok lezbiyen pornografi arıyor.

Arjantinli kadınların PornHub sitesinde transseksüel filmlerini, İsveçlilerin ise ‘olgun’ aktörlerin yer aldığı filmleri tercih ettiği belirtilirken, İngiliz kadınların ise aktif şekilde sadomazoşizm unsurları içeren videoları izlediği aktarıldı. Kazakistanlı kadınların da ‘büyük penis’ kategorisiyle ilgilendiği ifade edildi.

PornHub izleyici kitlesinin dörtte birini 14 milyon kadın kullanıcı oluşturuyor. Dünya genelindeki kadınların ortalama porno izleme süresi ise 10 dakika 30 saniye olarak kaydedilirken, Rusya’da bu göstergenin 8 dakika 7 saniye olduğu belirtildi.

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