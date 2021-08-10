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Kamala Harris'ten İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog'a tebrik

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Harris, yeni göreve başlayan Herzog'u tebrik etti.
Kamala Harris'ten İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog'a tebrik

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Harris, yeni göreve başlayan Herzog'u tebrik etti.

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu

Açıklamaya göre Harris, yeni göreve başlayan Herzog'u tebrik etti ve ABD'nin İsrail'e olan desteğinin sarsılmaz şekilde devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in komşularıyla ve bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerini düzeltmesine ABD'nin verdiği desteğin altını çizen Harris, Joe Biden yönetiminin iki devletli çözüme olan bağlılığını da dile getirdi.

Herzog, 2 Haziran'da Meclis'te yapılan oylamada, ilk turda 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alarak İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, 7 Temmuz'da yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

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