Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu: “Daha özgür bir gelecek ancak daha özgür bir basınla olur”

Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu Dünya Basın Özgürlüğü Gününün ülke ve dünyadaki genel duruma bakıldığı zaman kutlanabilecek durumda olmadığını kaydetti.

Serdaroğlu yayımladığı Basın Özgürlüğü Günü mesajında, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) yayınladığı yıllık dünya basın özgürlüğü raporuna göre, salgın sırasında 180 ülkenin neredeyse dörtte üçünde gazeteciliğin tamamen veya kısmen engellendiğini belirtti.

Yıllık dünya basın özgürlüğü endeksine göre ise 180 ülkenin 73'ünün gazeteciliği ciddi şekilde engellediğinin tespit edildiğini ifade eden Serdaroğlu, ayrıca 59 ülkede ise hükümetlerin salgını, basın çalışanları üzerindeki baskıyı artırmak için kullandığının açıklandığını bildirdi.

Serdaroğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Ülkemizde de basın emekçileri gerek ekonomik gerekse siyasi baskılar altında mesleklerini icra etmeye çabalıyorlar. Daha özgür bir gelecek ancak daha özgür bir basınla mümkün olabilir.

Emek mücadelesi bir bütündür. Kamu-İş olarak bu zor koşullarda çalışanın, üretenin, alın terinin yanında mücadele eden, halkın sesi olan tüm basın emekçileriyle dayanışmayı sendikal bilincimizin bir parçası sayıyoruz.

Dünya Basın Özgürlüğü Gününde ülkemizdeki gazetecilerin mesleklerini daha özgür bir ortamda yapmaları için yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.”