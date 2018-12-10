Karaokçu “Büyük ilgi olan maratona destek vermekten gurur duyduk”

Çok güzel bir havada gerçekleştirilen yarışta, KKTC ve Türkiye’den 130’a yakın sporcu, Aspava Restoran’ın önünden start alınarak CMC İskelesinden geri dönüp aynı noktada tamamlanan 3 kilometrelik zorlu parkurda büyük bir mücadele verdiler.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “gençleri doğru alanlara yöneltmek, sporu yaşam biçimi haline getirmelerine, sosyalleşmelerine olanak yaratmak, alanlarında başarılı gençleri ön plana çıkartmak ve toplumsal bilinç düzeyini yükseltme amacıyla destek verdiği Aspava Spor Kulübü Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu Pazar günü gerçekleştirildi.

Çok güzel bir havada gerçekleştirilen yarışta, KKTC ve Türkiye’den 130’a yakın sporcu, Aspava Restoran’ın önünden start alınarak CMC İskelesinden geri dönüp aynı noktada tamamlanan 3 kilometrelik zorlu parkurda büyük bir mücadele verdiler.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Lefke Belediyesi, Spor Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Su Sporları Federasyonu’nun destek verdiği yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Komisyon Başkan Yardımcısı Yeşim Gürçınar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Spor Dairesi Dışilişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı, Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

MUSTAFA KORKUT

Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut yaptığı konuşmada, başta Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele ile Mücadele Komisyonu olmak üzere destek ver tüm kurumlarla kalplerini ve güçlerini birleştirerek çok güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Birlikte güzel ve doğru işler başarıldıktan sonra spor ambargolarının aşılabileceğinin en güzel örneğini verdiklerine işaret eden Mustafa Korkut, Türkiye’den Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmiş yüzücülerin maratona katılmalarının kendileri için gurur vesilesi olduğunu vurguladı.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise yıl 12 ay her türlü sporu yapılabileceği çok güzel bir ülkede yaşadıklarını, çocukları ve gençleri spora yönlendirmeyi, başarılı gençleri ön plana çıkarmayı bir görev edindiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl destek verdikleri maratonunda birinci gelen Doğukan Ulaç’ın Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda büyük bir başarıya imza atarak 2 bin kişinin arasında birinci geldiğini anımsatan Karaokçu, bu gençleri büyük bir özveri ile yetiştiren Aspava Spor Kulübü’ne destek vermekten gurur ve onur duyduklarını söyledi.

Maratona Türkiye’den büyük bir katılımın olmasının etkinliğe olan güveni gösterdiğine işaret eden Karaokçu, gelecek yıl çok daha üst düzey bir yarış düzenlemek için tüm kurmlarla işbirliği içinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.

YARIŞMADA ALINA ELDE EDİLEN DERECELER

Genel klasman bayanlar

1.İpek Yalkı İTü 43.13 derece

2.İmrem Uyar oDTÜ 47.20 derece

3.Özlem Ör Galasataray 48.04

Genel klasman erkekler

1.Tolga Öcal Üskudar Su Sporları 38.26

2.Halim Lafçı Galasasaray 40.13

3.Cahit Bozatlı YDü 41.38

BİREYSEL KATEGORİ BAYANLAR

Bayanlar, 3000m Serbest

19-24 Yaş

1. İpek Yalkı 24 İTÜ 43:12.00

2. Ece Turgut 24 Ferdi 1:01:35.00

30-34 Yaş

1. İmren Uyar 30 ODTÜ 47:20.00

2. Güneş Kibar 34 Hacettepe Üniversitesi S.K. 1:01:02.00

35-39 Yaş

1. Nilüfer Duman 38 Ferdi 1:00:08.00

2. Işıl Övgü Okan 36 Ferdi 1:04:10.00

3. Gülfem Şişmanoğlu 39 Ferdi 1:19:50.00

40-44 Yaş

1. Özlem Ör 44 Galatasaray 48:04.00

2. Ayşe Aydoğan 41 Üsküdar Su Sporları 51:09.00

3. Zeynep Burcu Gücelioğlu 42 İTÜ 59:59.00

45-49 Yaş

1. Nesrin Özgün 46 Üsküdar Su Sporları 48:28.00

2. Ebru Türün 47 İTÜ 1:03:52.0

3. Güldenay Uruk 49 Ferdi 1:06:48.00

50-54 Yaş

1. Sevilay Bosna Keskin 50 Ferdi 1:00:13.00

2. Ayşe Yasemin Yıldırım 53 Yeşilyurt Spor Kulübü 1:01:07.00

3. Filiz Kunlar 51 Uludağ Üniversitesi 1:07:14.00

55-59 Yaş

1. Jasna Gürbüz 55 Ferdi 53:16.00

BİREYSEL KATEGORİ ERKEKLER

14 -18 Yaş

1. Cahit Bozatlı 15 Yakın Doğu Üniversitesi 41:38.00

2. Ahmet Burak Türün 16 İTÜ 49:54.00

3. Berk Bağrıkara 18 Aspava Spor Kulübü 57:35.00

19-24 Yaş

1. Mehmet Korkut 22 Aspava Spor Kulübü 48:37.00

2. Mustafa Furkan Erarslan 21 Buca Belediyesi 53:52.00

3. Luca Tonini 21 Aspava Spor Kulübü 1:05:14.00

25-29 Yaş

1. Turgut Ersöz 27 Hacettepe Üniversitesi S.K. 54:29.00

2. Kaan Erkuloğlu 26 Ferdi 1:00:51.00

3. Muhammet Sacit Bayraktar 29 Ferdi 1:13:24.00

30-34 Yaş

1. Halim Lafçı 31 Galatasaray 40:13.00

2. Denizhan Dağdelen 31 Galatasaray 43:18.00

3. Hasan İlker 31 Aspava Spor Kulübü 43:34.00

35-39 Yaş

1. Tolga Öcal 39 Üsküdar Su Sporları 38:26.00

2. Cengiz Timuroğlu 35 Yapı Kredi Spor Kulübü 48:19.00

3. Hüseyin Dolmacı 39 Ferdi 1:00:55.00

40-44 Yaş

1. Osman Zengin 44 Galatasaray 45:48.00

2. Boran Karataş 40 Ferdi 47:28.00

3. Kerim Sukan 44 Ferdi 47:31.00

45-49 Yaş

1. Şevki Ahcıhoca 45 Aspava Spor Kulübü 48:38.00

2. Erce Erece 47 Sdc Spor Kulübü 50:50.00

3. Ali Şener Gülal 46 Ferdi 52:23.00

50-54 Yaş

1. Erman Akkaya 53 Hacettepe Üniversitesi S.K. 46:59.00

2. Hakan Kaplancalı 54 İstanbul Yüzme Ihtisas 48:41.00

3. Aydın Yıldızay 50 Kulaç Yüzme İhtisas S.K. 54:22.00

55-59 Yaş

1. Erkan Tokyürekli 58 Ankara Üniversitesi Spor Kulüb 45:11.00

2. Sadık Ersöz 56 Hacettepe Üniversitesi S.K. 47:47.00

3. Mustafa Yeşilada 55 Yakın Doğu Üniversitesi 48:56.00

60-65 Yaş

1. Engin Çolpan 63 Bodrum Spor 1:06:13.00

2. Hasan Heke 64 İBB 1:06:43.00

3. Ahmet Tamtabak 62 Ferdi 1:27:56.00

65-69 Yaş

1. Şadi Kamil Kaya 66 Iyik 57:29.00

2. Osman Ferudun Baykal 67 Ferdi 1:03:05.00

3. Rauf Nezih Eşal 66 Iyik 1:05:00.0