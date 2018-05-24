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Karavezirliler'e Gaziköy'den önemli destek

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CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve ekibi dün ziyaret ettikleri Gaziköy’den tam destek aldı.
Karavezirliler'e Gaziköy'den önemli destek

Eşi de Gaziköylü olan Karavezirler gördüğü ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı. Ziyarette Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerle ilgili projeleri paylaşan Karavezirler, bölgeye son 12 yıldır verilen hizmetleri çağdaş belediyecilik anlayışı ile ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Karavezirler, CTP’nin yerel yönetim politikaları kapsamında, insan odaklı belediyecilik anayışıyla bölgeyi sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yeniden dizayn edeceklerini belirtti.

DAHA YEŞİL BİR MESARYA 
CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler bölgedeki mandıralarla ilgili sorunun göreve gelir gelmez ele alınacağını da kaydederek gerekli çalışmaların hazır olduğunu sözlerine ekledi. Kalvanize borularla su alan Gaziköy halkına sağlıklı su ulaştırmak adına boruların değişeceğini ifade eden Karavezirler, çiftçilikle uğraşan köy sakinleri için büyük sorun olan ova yollarının da ivedi şekilde stabilize malzeme ile tamamlanacağını kaydetti. “Daha yeşil, daha çevreci bir Mesarya” diyen Karavezirler, doğal güzelliklerin korunarak köyün kalkınması için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

 

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