Karpaz yolundaki kazayla ilgili gelişme...

Çayırova- Bafra Anayolu üzerinde gerçekleşen kazada, Onur Girti ve Adem Yaran yaralanmış ve Yaran'ın hayati tehlikesi bulunduğundan dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevki çıkmıştı...

Türkiye’den ülkemize gezmek amacıyla gelen Onur Girti ve Adem Yaran, motosikletle Çayırova- Bafra Anayolu üzerinde seyrettikleri sırada, dikkatsiz sürüş sonucu sağa meyilli viraja geldikleri zaman yolun sağına geçmiş, Ayşe Rıylı yönetimindeki araca çarpmış ve kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardı.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Adem Yaran, ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.

DETAY’ın edindiği bilgilere göre, son olarak da Gönyeli’de bulunan Kolan British Hastanesi’ne sevk edilen Adem Yaran’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamada bulunan Kolan British Hastanesi’nin Başhekimi Harun Gürmez,Yaran'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini, yoğun bakımda olduğunu, gereken tüm müdahalelerin yapıldığını ve kritik bir 24 saat sürecinden geçtiğini kaydederek, 24 saatin sonunda hastanın akıbetinin belli olacağını belirtti.