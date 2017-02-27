 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.116
  • Altın 145,396
  • Dolar 3,6007
  • Euro 3,8105
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAOscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

Karpaz yolundaki kazayla ilgili gelişme...

» »
Karpaz yolundaki kazayla ilgili gelişme...
Çayırova- Bafra Anayolu üzerinde gerçekleşen kazada, Onur Girti ve Adem Yaran yaralanmış ve Yaran'ın hayati tehlikesi bulunduğundan dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevki çıkmıştı...

Türkiye’den ülkemize gezmek amacıyla gelen Onur Girti ve Adem Yaran, motosikletle Çayırova- Bafra Anayolu üzerinde seyrettikleri sırada, dikkatsiz sürüş sonucu sağa meyilli viraja geldikleri zaman yolun sağına geçmiş, Ayşe Rıylı yönetimindeki araca çarpmış ve kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardı.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Adem Yaran, ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.

DETAY’ın edindiği bilgilere göre, son olarak da Gönyeli’de bulunan Kolan British Hastanesi’ne sevk edilen Adem Yaran’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamada bulunan Kolan British Hastanesi’nin Başhekimi Harun Gürmez,Yaran'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini, yoğun bakımda olduğunu, gereken tüm müdahalelerin yapıldığını ve kritik bir 24 saat sürecinden geçtiğini kaydederek, 24 saatin sonunda hastanın akıbetinin belli olacağını belirtti. 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TKP-YG,BKP,YKP ve KTÖS'ten Akıncı'ya eleştiri, Masaya Dön!27 Şubat 2017 Pazartesi 13:37
  • Meclis Başkanı Siber Dış Basın Birliği Heyetini kabul etti27 Şubat 2017 Pazartesi 12:47
  • Kazada yaralananların isimleri açıklandı: 1 kişinin durumu kritik...27 Şubat 2017 Pazartesi 12:43
  • Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi27 Şubat 2017 Pazartesi 12:37
  • Dizdarlı, Ankara’da 4’üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’na katılacak27 Şubat 2017 Pazartesi 11:28
  • Ertuğruloğlu, Cergy Üniversitesi öğrencilerine brifing verdi27 Şubat 2017 Pazartesi 11:27
  • Limasol’da her yıl düzenlenen Limasol Karnavalı sonlandı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:52
  • Akıncı Dış Basın Birliği Yönetim Kurulunu kabul etti27 Şubat 2017 Pazartesi 10:37
  • TEL-SEN’den eylem ve grev yapma uyarısı27 Şubat 2017 Pazartesi 08:56
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!27 Şubat 2017 Pazartesi 08:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti