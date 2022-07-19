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Kaymakamlık İskele'de karavanlara son uyarı verdi

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İskele Kaymakamlığı, sahil şeridinde olan tüm karavan ve karavan benzeri yapıların kaldırılması için harekete geçti.
Kaymakamlık İskele'de karavanlara son uyarı verdi

İskele Kaymakamlığı, sahil şeridinde olan tüm karavan ve karavan benzeri yapıların kaldırılması için harekete geçti.

KARAVAN SAHİPLERİNE İHBARNAME GÖNDERİLDİ 

İskele Kaymakamlığı sınırlarında özellikle sahil şeridinde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan karavanlar ve karavan benzeri yapıların sahiplerine ihbarname gönderildi. Belediye, söz konusu karavan sahiplerine gönderdiği ihbarnamede, karavan ve benzeri yapıların tüm sahil şeridinden ivedi olarak kaldırılmasını istedi.

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Ne Oldu?

İskele'de sahili işgal ettiler! Ne kaymakamlık ne belediye müdahale etmedi, aylardır göz yumuluyor!

İskele Belediyesi'ne ait piknik alanının sahilini adeta işgal eden ve sağlıksız bir şekilde yapılaşma da yapan karavanlara hiç bir yetkili mercinin müdahale etmemesi kafalarda soru işaretleri yaratıyor.

DETAY KIBRIS - ÖZEL HABER

SAHİLLER KAYMAKAMLIĞIN SORUMLULUĞUNDA

Sahilleri Koruma  Yasası gereği sahillerdeki her türlü inkişaf ve doğa tahribatını durdurmak Kaymakamlıkların yasal olarak görevi bulunuyor.  Yeniboğaziçi bölgesinde uzunca bir süre gündeme gelen karavanlarla ilgili bu kez İskele sahillerindeki karavan sayısı dikkatlerden kaçmıyor.

İskele Kaymakamlığı'nın geçtiğimiz yaz aylarında karavan sahiplerine ihbar gönderdiği ancak üzerinden neredeyse bir yıl  gibi bir zaman geçmesine rağmen yasal herhangi başka bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

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BELEDİYE DE SESSİZ

İskele Belediyesi'nin kullanımında olan ve uzun bir süre bölge halkının mücadelesi ile ağaçlandırılan ve park  haline getirilen bölgenin hemen önünde yer alan karavanlar ile ilgili İskele Belediyesi de sessizliğini koruyor.

 

ADETA ÜCRETSİZ KAMP ALANI

İskele sahillerinde yer alan karavanların sağlık koşullarının ne durumda olduğu atıkların nasıl muhafaza edildiği ise bilinmiyor. İskele Belediye Piknik alanı önünde bulunan Karavanlara kaçak yapılar da eklentiler de yapıldığı görülüyor.

 

DETAY HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Detay Gazetesi İskele bölgesinde uzun süredir rahatsızlık ve tartışma konusu olan karavanları dron ile havadan görüntüledi.

 

KARAVAN  YASASI YOK KİMSE MÜDAHALE ETMİYOR

KKTC'de karavan ve kamp alanları  ile ilgili yasa ise Cumhuriyet Meclisi'nin alt komitesinde bekletiliyor. Karavan ve kamp alanları  ile ilgili herhangi bir yasa bulunmuyor.

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HALK TEPKİLİ

İskele bölge halkının yasa dışı kimseden izin alınmadan oluşan karavan alanı ile ilgili yetkililerin duyarsızlıklarına tepkili olduğu belirtiliyor.

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