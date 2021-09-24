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KEİ Ofisi’nden Alsancak’a 2011-2020 Arasında Yaklaşık 34 Milyon TL’lik Kaynak

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin Alsancak bölgesine 2011 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 34 milyon TL kaynak aktardığı açıklandı.
KEİ Ofisi’nden Alsancak’a 2011-2020 Arasında Yaklaşık 34 Milyon TL’lik Kaynak

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin Alsancak bölgesine 2011 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 34 milyon TL kaynak aktardığı açıklandı.

KEİ Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla çeşitli projelere finans ve ekipman desteği sağlayan KEİ Ofisi, bu kapsamda, belediyelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, kültür, sanat, spor, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli projelerine katkı veriyor.

Açıklamaya göre, KEİ Ofisi, Alsancak bölgesinin gelişimine katkı olarak, alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, kültür ve sosyal projeler, spor kompleksi ve park alanları, Milli Park düzenlemesi, Özgürlük Anıtı onarım ve çevre düzenlemesi, halk plajı ve sahil düzenlemesi ile birçok projeye finans desteği sağladı.

Katkı verilen projeler arasında yer alan ve bölgede tek olan çok amaçlı salonun, sosyal yaşama değer kattığı ifade edildi.

Açıklamada, “KEİ Ofisi, Alsancak bölgesinin gelişime katkı yapan, bölgede yaşayan kardeşlerimizin yaşam kalitesini artıran Alsancak Belediyesi’nin çeşitli projelerine, 2011-2020 yıllarında, güncel rakamlarla 33 milyon 874 bin 503 TL kaynak aktarımı yaptı.” ifadelerine yer verildi.

KEİ Ofisi’nin 2011-2020 yıllarında finans desteği verdiği projeler şöyle:

“Alsancak Belediyesi Denizkızı Otel Bölge Yollarının Asfaltlanması ve Drenaj Kaldırım Yapılması Projesi

Denizkızı Otel Bölge Yollarının Asfaltlanması ve Drenaj Kaldırım Yapılması Projesi (II. Etap)

Kısmi Kazım Özalp ve Kısmi Kani Akansu Caddesi Asfalt Projesi

Denizkızı Otel Bölge Yollarının Asfalt Yama ve Kaplama Projesi

Sakarya Sokak, Kocatepe, Şht. Mukaddes Bektaş Altyapı ve Kaldırım Projesi

Alsancak Rekreasyon Alanı Projesi

Yeşiltepe Kilise Sonrası Virajın Düzeltilmesi ve İstinat Duvarı Yapımı Projesi

Çöp Semi-Treyler (Dorse) Alımı Projesi

Asfalt ve Altyapı İşleri Yapım Projesi

Spor Kompleksi ve Park Projesi

Dorse Çekici Araç Alımı

Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi

Alsancak Rekreasyon Alanı Projesi II. Etap

Asfalt Yapım Projesi

Alsancak Kasaba Merkezi Düzenleme Projesi

Alsancak Çok Amaçlı Salon Projesi

Alsancak Milli Park Düzenleme Projesi

Gençlik Sokak Dere Kenarı ve Peyzaj Düzenleme Projesi

Kazıcı-Yükleyici Araç Alımı

Alsancak Altyapı, Kaldırım, Asfalt Yama ve Asfalt Projesi

Türkiye Cumhuriyeti’nden Gelen Su Acil Tamir Giderleri Projesi

Alsancak-Lapta Ortak 3 Çöp Kamyonu, 1 Çekirge Kamyon, 1 Kazıcı-Yükleyici ve 1 Kamyon Alımı Projesi

Milli Park Düzenleme II. Etap

Halk Plajı ve Sahil Düzenleme Projesi

Asfalt Yapım Projesi

Alsancak Belediyesi Özgürlük Anıtı Onarım ve Çevre Düzenleme Projesi”

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