KGYS), KEİ Ofisi’nin sağladığı finans desteği ile hayata geçirildi

Vatandaşın huzur ve güvenliği için kamuya açık alanlarda suçun önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla geliştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, KEİ Ofisi’nin sağladığı finans desteği ile KKTC’de hayata geçirildi.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için kamuya açık alanlarda suçun önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla geliştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin sağladığı finans desteği ile KKTC’de hayata geçirildi.

KEİ Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Şubesi tarafından yönetilen sistem, 7 Eylül tarihinden itibaren 7/24 kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Halk arasında “MOBESE” olarak bilinen sistem ile kamuya açık alanlarda suçun önlenmesi ve güvenliğin sağlanması, suçla mücadelede suçların ve suçluların tespitinin zamanında yapılması ve suçluların adalete teslim edilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, KEİ Ofisi’nin projenin başından 7 Eylül tarihine kadar 81 milyon 100 bin TL kaynak sağladığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesiyle, KKTC Polis Teşkilatı’nın, sistemin sağlayacağı teknolojik avantajlar ile halkın huzur ve güvenliği için sürdürdüğü hizmet kalitesini daha da yükselttiği kaydedildi.