Kıbrıslı aktivistten büyük başarı: 2019’un Sosyal İnovasyon ve Değişim ödülü Mine Atlı’nın

KAYAD Aktivisti ve Av.Mine Atlı, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ve Uluslararası Değişim Programlarını koordine eden Global Ties kurumu tarafından her yıl bir kişiye layık görülen IVLP Alumni Awards Sosyal İnovasyon ve Değişim ödülünün bu seneki sahibi oldu.

KAYAD’dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı yerlerinden 1,000’den fazla aktivistin katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde, Mine Atlı toplumsal dönüşüm ve kadın hakları ile ilgili Kıbrıs’ın Kuzeyinde yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 116 aday arasından seçilerek ‘en etkili sivil toplum aktivisti’ ödülünü aldı.

Çalışmaları ile toplum üzerinde gerçek bir değişim ve etki yaratan sivil toplum aktivisti olarak seçilen Mine Atlı’nın, Kıbrıs’ın Kuzeyinde kadın hakları ile ilgili yürütmüş olduğu proje ve çalışmaları tüm Uluslararası katılımcı aktivistlere tanıtıldı.

Açıklamada “KAYAD için ve ülkemiz için büyük bir onur, büyük bir değer. 2019’da da toplumsal dönüşüm ve kadın haklarını daha ileriye taşımak için KAYAD bünyesinde bulunan aktivistlerimiz ile yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.