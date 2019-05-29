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Kıbrıslı Türk yatırımcı Ahmet Bilgen’den büyük başarı

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Ahmet Bilgen tarafından kurulan ve regülasyon teknolojileri alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden olan Foriba, finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümlerinde dünya lideri Sovos tarafından satın alındı.
Kıbrıslı Türk yatırımcı Ahmet Bilgen’den büyük başarı

Gerek üst düzey çalışanlar gerekse diğer çalışanların gösterdiği yüksek gayret ve özverili çalışma ile KKTC kökenli bir fintek şirketi ilk kez uluslararası arenada böyle bir başarıyı yakalamış oldu.

Başta Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bilgen olmak üzere, Foriba kurucu ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar ve çeşitli kademelerdeki birçok ekip çalışanı KKTC üniversitelerinde eğitim almış durumda.  

Bu yönüyle şirket yarattığı projelerde Kıbrıs’taki üniversitelerin eğitim kalitesini de gözler önüne sermeyi başardı.

Foriba, Ocak ayında şirket içi yıllık çalışanlarla değerlendirme lansman toplantısını da Girne’de gerçekleştirmişti.  

Bundan sonraki süreçte Foriba’nın, Sovos ile güçlerini birleştirerek Avrupa, Uzakdoğu ve Amerika pazarları başta olmak üzere tüm dünyaya çözümlerini ulaştırmaya devam edeceği bildirildi.

AHMET BİLGEN KİMDİR?

Ahmet Bilgen 1970 yılında doğdu  ilk, orta, lise ve üniversite eğitimlerini Gazi Mağusa’da tamamladı.   Doğu   Akdeniz   Üniversitesi   Uygulamalı   Matematik   ve   Bilgisayar   Bilimleribölümünden   1993   yılında   mezun  oldu   (BSc).   Yine   aynı   üniversitede   Paralel   Bilgisayar Mimarileri   alanında   Master   (MSc)  yaptı  ve   Araştırma   Görevlisi   olarak   2   yıl   boyunca   çalıştı. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği  bölümünde Semantik  Diller  konusunda  Doktora  eğitimini yarım bırakarak  1995  yılında  İstanbul’a  yerleşti.  S Sistem   Destek Mühendisi   ve  ÇözümMühendisi olarak birçok firmada görevler aldı. 1999 yılında dört arkadaşı ile birlikte şimdiki adıyla Foriba olan FITSolutions şirketini kurdu. O günden bu yana birçok başarılı projeyi hem Türkiye’de hem deuluslararası alanda hayata geçirdi. Hem yatırımcı hem de işveren olarak farklı ülkelerde şirketler kurdu.  Global ölçekte bir yazılım firmasının çıkması adına 20 yıldır çalışmalarını hız kesmeden devamettiren Ahmet Bilgen, Türkiye’de ve yurt dışında şirketler kurarak 500’den fazla bilişimciyeistihdam sağladı..

 

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