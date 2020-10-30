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Kıbrıslı Türk Yönetmen Zaim, TC Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülü’nü Aldı

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2020 Yılı Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülen isimler açıklandı.
Kıbrıslı Türk Yönetmen Zaim, TC Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülü’nü Aldı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışma tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün Necmeddin Okyay’a verilmesi kararlaştırıldı. 

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Kıbrıslı Türk yazar ve yönetmen Derviş Zaim, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında sinema alanında ödüle layık görüldü. Kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, müzik alanında da Özdemir Erdoğan ödüle layık bulundu. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, gelecek günlerde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek. 

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