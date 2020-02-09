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Kıbrıs’ta yılın en soğuk günü yaşanıyor

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Kıbrıs’ta Yılın En Soğuk Günü
Kıbrıs’ta yılın en soğuk günü yaşanıyor

Kıbrıs, yılın en soğuk gününü yaşıyor.  Başkent Lefkoşa’da gündüz sıcaklığı bugün 8 derece ölçüldü.  Lefkoşa’da gece sıcaklığınınsa sıfır derece olması bekleniyor.

Sıcaklık  gündüz Girne’de 8, Gazimağusa’da 9, Dipkarpaz’da ise 7 derece oldu. Bu bölgelerdeki gece sıcaklığının sırasıyla 3, 4 ve 6 derece olması bekleniyor.

Yüksek bölgeler daha da soğuk.  Alevkayası’nda 4 derece olan gündüz sıcaklığının  gece -3 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 7-9 DERECE ALTINDA, YILIN EN SOĞUK GÜNÜ

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bölgenin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olduğunu bildirdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7 ila 9 derece altında seyredeceği belirtildi.  Sabah saatlerinde don beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren aşamalı olarak yükselmesi bekleniyor.

GÜNEY’DE DE ETKİLİ

Soğuk hava dalgası Güney Kıbrıs’ta da etkili oluyor.

Rum haber ajansının verilerine göre bu gece Kıbrıs’ta dondurucu soğuk bekleniyor.

TRODOS’TA SICAKLIĞIN GECE -10 DERECEYE DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Habere göre bu gece sıcaklıkların iç kesimlerde sıfır, sahillerde 3 ve yüksek kesimlerde ise -10 derecelere düşeceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek bölgelerde hafif kar yağışı veya sulu kar yağışı da bekleniyor.

Rum basınına göre, Trodos’da Pazar günü -3 olarak ölçülen gündüz sıcaklığının gece -10’a düşmesinin beklendiği belirtiliyor.

Trodos’a giden yolların bugün tüm araçlara kapalı olduğu, yüksel bölgelerdeki bazı yollarınsa sadece 4x4 veya kar lastiği/zinciri olan araçlara açık olduğu bildiriliyor.

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