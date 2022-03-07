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Kim Kardashian vücuduna koli bandı sardı, gören herkesin aklına tek bir soru geldi

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Kim Kardashian vücuduna koli bandı sardı, gören herkesin aklına tek bir soru geldi
Kim Kardashian vücuduna koli bandı sardı, gören herkesin aklına tek bir soru geldi

Kanye West'ten boşanan ve özgürlüğünü cesur pozlarıyla kutlayan Kim Kardashian, geçtiğimiz gün defile izlemeye koli bandına sarılı bir şekilde geldi. Koli bandıyla tüm vücudunu saran Kim Kardashian'ı görenlerin aklına ise "Lavabo ihtiyacını nasıl karşılayacak?" sorusu geldi.

 

Kanye West'le bir yıldır süren boşanma davası, Pete Davidson'la yaşadığı aşk derken gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Kim Kardashian, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Paris Moda Haftası'na katılan Kim Kardashian kendini koli bandıyla bantlattı

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