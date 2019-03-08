Kişisel ve Sosyal Yetkinliği Destekleme Projesi basın toplantısı ile tanıtıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talime ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun birlikte hazırladığı Kişisel ve Sosyal Yetkinliği Destekleme projesi bakanlıkta düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talime ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun birlikte hazırladığı Kişisel ve Sosyal Yetkinliği Destekleme projesi bakanlıkta düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, eğitimi planlarken çocukların sadece akademik becerilerini değil, sosyal becerilerini de geliştirecek çalışmalar başlattıklarını kaydetti.

Burhan, proje ile çocuğun özgüvenini artırması, bilincini yükseltmesi, paylaşımcı bir birey olarak yetişmesi, kendini geliştirmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, komisyon olarak ağır bir sorumluluk altında olduklarını, bunların en önemlilerinden birinin önleme programları olduğunu söyledi.

2015 yılında yapılan çalıştay da bağımlılıkla mücadelenin eğitim müfredatına girmesi konusunda yol haritası çizildiğini anlatan Karaokçu, hükümet değişiklikleri nedeniyle 3 yıllık kayıp bir dönem yaşandığını, hazırlanan projenin hayata geçmediğini kaydetti.

Karaokçu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve ekibinin komisyon ile işbirliği konusunda büyük bir irade ortaya koyduğunu kaydetti.

Projede hem bağımlılıklar konusunda çocukların kişisel becerilerinin güçlendirilmesi hem de sanatsal çalışmaların yer alacağını kaydeden Karaokçu, projeden ülke adına gururlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten proje hakkında bilgi verdi.