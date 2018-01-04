KKTC işte böyle bir yer: RHA aracıyla bala taşıdı

Hafta sonu hayvanlarına bala taşımak için Su İşleri Dairesi’nin RHA aracını alan daire çalışanının, dün olayın polise bildirilmesi üzerine aracı akşam saatlerinde bir tamirhaneye bıraktığı iddia edildi.

KTC Su İşleri Dairesi’nde hafta sonu tatilinde RHA krizi yaşandığı iddia edildi. Güvenilir bir kaynağın gazetemize verdiği bilgiye göre, hafta sonu Su İşleri Dairesi’nde ortadan kaybolan RHA 945 plakalı araç, polise haber verilmesi sonucu dün akşam bir tamirhanede bulundu.

Araç tamirhanede bulundu

Hafta sonu ortadan kaybolan RHA aracın polise bildirilmesi üzerine bir tamirhanede bulunduğunu dile getiren aynı kaynak, aracın bir başka daire çalışanı tarafından tamirhaneye bırakıldığını ifade etti.

Hafta sonu bala taşımak için almış

Hafta sonu hayvanlarına bala taşımak için dairenin RHA aracını alan daire çalışanının, dün olayın polise bildirilmesi üzerine aracı akşam saatlerinde bir tamirhaneye götürdüğünü iddia eden aynı kaynak, “Aracı hafta sonu hayvanlarına bala taşımak için bir başka daire personeli almış. Daha sonra olay polise intikal edince aracın bazı aksamlarının çalışmadığı gerekçesi ile dün akşam saatlerinde bir tamirhaneye götürmüş” dedi.

Tamirciye dün götürdü ancak cuma götürdüğünün söylenmesini istedi

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine dün itibarı ile aracın çalışmayan birtakım aksamları sebebi ile tamirhaneye götüren daire çalışanının, tamirciye aracı cuma günü bıraktığı yönünde bilgi vermesi için baskısı yaptığı da iddia edildi.

(Yeni Bakış Özlem Çimendal)