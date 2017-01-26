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KKTC Merkezi Cezaevi'nde uyuşturucu baskını!

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KKTC Merkezi Cezaevi'nde uyuşturucu baskını!
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre dün gece (26.01.2017) 00:05- 01:30 saatleri arasında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Merkezi Cezaevinde, hükümlü tutuklu olarak bulunan İ.E.(E-14),   M.B.(E-34), H.D.(E-22) ve A.E.Y. (E-27)’nin birlikte kalmakta oldukları koğuşta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığı öğrenildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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