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Kokain ve hintkeneviri ele geçirildi 2 tutuklu

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Kokain ve hintkeneviri ele geçirildi 2 tutuklu
Kokain ve hintkeneviri ele geçirildi 2 tutuklu

08.12.2019 tarihli Basın Büteninde, 07.12.2019 tarihinde, Lefkoşa’da A.Y.S.M.A.(E-25)’nin tasarrufuna bulunan uyuşturucu maddeler (30 gram sentetik cannabinoid, 10 gram kokain ve 15 gram hintkeneviri) ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.M.(E-24) de tespit edilerek tutuklandı.

Bugün 16:30 sıralarında ise , Alsancak’ta E.M.J.T.(E-29)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri  olduğuna inanılan madde ile 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve  içerilerinde tütün ile karışık hintkeneviri olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak ve 2 adet naylon parçası bulunarak emare olarak alındı Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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