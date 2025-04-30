Koop-Bank iştiraki Binboğa nasıl battı?

Bengihan: Binboğa, siyasi menfaat için yapılan sistematik usulsüzlükler ve kötü yönetimi neticesinde iflasa sürüklenmiştir

Kıbrıs İşçi Ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Güven Bengihan, Binboğa Yem Fabrikası’nın “sistematik usulsüzlükler” ve “kötü yönetimi” neticesinde iflasa sürüklendiğini vurgulayarak, bu sürecin sorumlularının hesap vermesi için yasal ve idari mekanizmaların devreye girmesini talep etti

KİEF Genel Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Halkın ortak emeğiyle, Kıbrıs Türk hayvancılarına hizmet vermek için kurulmuş olan Binboğa Yem Fabrikası, Yönetim Kurulu Üyelerinin siyasi menfaat elde etmek uğruna yaptığı sistematik usulsüzlükler ve kötü yönetimi neticesinde iflasa sürüklenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Çıkar çevrelerine peşkeş çekildi”

Fabrikanın getirildiği durumun, sadece bir ekonomik çöküş değil; aynı zamanda yıllardır topluma dayatılan rant düzeninin bir yansıması olduğunu vurgulayan Bengihan devamla şunları kaydetti:

“Kooperatif Merkez Bankası tarafından yapılan denetimler sonucunda oluşturulan rapor açıkça gösteriyor ki, 1960’lı yıllardan bu yana emekçilerin fedakarlıklarıyla varlığını sürdüren Binboğa, yıllar içinde üreticiye değil, ayrıcalıklı bir azınlığa hizmet edecek şekilde yönetilmiş, kaynakları, kamu yararı gözetilmeksizin çıkar çevrelerine peşkeş çekilmiştir”

Bengihan, “Bugün Binboğa’da yaşananlar, bir fabrikanın çöküşünden çok daha fazlasıdır” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün gelinen nokta, Kıbrıs Türk toplumunun sistematik bir biçimde üretimden koparıldığının, kendi ayakları üzerinde durma iradesinin çıkar çevreleri tarafından gasp edildiğinin bir göstergesidir. Yıllardır kurumlarımıza sirayet etmiş olan siyasi rant düzeni Fabrikayı, kar etmeyen değil, kar ettirilmeyen; yönetilemeyen değil, bilerek çökertilen kamusal yapılarımızdan biri haline getirmiştir. Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) olarak bizler, bu sürecin sorumlularının hesap vermesi için yasal ve idari mekanizmaların derhal devreye girmesini talep ediyoruz“

Bengihan, Kıbrıs Türk halkının kurumlarının kaderine terk edilmesine izin vermeyeceklerini belirten, rant düzenine karşı direnmeye devam edeceklerini kaydetti.