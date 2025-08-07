  • BIST 10901.01
Koopbank'ta Kriz Derinleşiyor: Çalışan Hakları Budanıyor, Yasa Çiğneniyor
Koop Bank İştirakleri nasıl iflasa sürüklendi? Neler oluyor?

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) iştiraki olan Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda çalışanlara yönelik özlük hakları gasp ediliyor, maaşlar ödenmiyor, kriz ise her geçen gün büyüyor.

Son olarak Başbakan Yardımcılığı müsteşarlarının ve Mukayyitlik yetkililerinin de katıldığı toplantıda, çalışanlara karşı alınan kararlar pes dedirtti. Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu, ilk aşamada maaşları eksik ödeme kararı aldı. Dahası, 45 sigorta emeklisi çalışan hiçbir geçerli neden sunulmadan işten durduruldu.

Krizin görünmeyen yüzünde ise çalışanların kazanılmış haklarını tırpanlayan 8 maddelik bir “tasarruf paketi” var. Masaya konulan bu dayatma metni, iş güvencesi ve sosyal haklar açısından büyük bir geri adım anlamına geliyor.

Yönetim Kurulu’nun istifası sonrası, yasa ve tüzük gereği yapılması gereken yeni atamalar bir türlü yapılmadı. Bunun yerine Koopbank’a siyasi atamalarla şekil verilirken, Binboğa Yem Fabrikası adeta oldubittiyle kayyum yönetimine devredildi. Bu durum sadece etik değil, açıkça yasalara aykırı bir uygulama anlamına geliyor.

Kooperatifçilik ruhuna ve kamuya ait varlıklara sahip çıkmak yerine çalışanları hedef alan bu uygulamalar, hem kurum kültürünü hem de çalışanların geleceğini tehdit ediyor.

