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Koopbank’ın yeni yıl talihlileri tam Cumhuriyet altınlarını teslim aldı

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Koopbank’ın yeni yıl kampanyası çerçevesinde OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları arasında yapılan çekilişte 20 kişi Tam Cumhuriyet Altını sahibi oldu.
Koopbank’ın yeni yıl talihlileri tam Cumhuriyet altınlarını teslim aldı

Koopbank’ın Lefkoşa’da bulunan Genel Müdürlük binasında Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekiliş ile Tam Cumhuriyet Altını talihlileri belirlendi. Talihliler kazandıkları altınları Koopbank yöneticilerinden teslim aldı.

20 KİŞİYE TAM CUMHURİYET ALTINI

01 Aralık 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları Optimum POS Cihazlardan yaptıkları alışverişlerinin her 100 TL’lik bölümü ile bir çekiliş hakkı kazandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şu talihliler Tam Cumhuriyet Altını sahibi oldu;

1-FİGEN HACET                                                                                                     

2-RÜSTEM AYGÜNLÜ                                                                                                                    

3-CANSU OLGAÇ                                                                                                                                  

4-HAVVA HALİLSOY

5-SONER ERÇİKA                                                                              

6-RUŞEN ERTOSUN

7-NECMİ OZAR

8-SERTAÇ PİLLİ

9-KEMAL öZTÜRK

10-PINAR GÜNDÜZ

11-ÖMER ÖZGÜNALP

12-YURDAL SENER

13-AYŞE GÜRBÜZ BOŞNAK

14-TEZEL EFECAN

15-SABAHAT ECEVİT

16-EYLEM AÇIKYILDIZ

17-NURÇA ONUK

18-SÖZAY ALKAN

19-HAKAN ÖZGULLECİLER

20-AYŞE CEREN USTAM

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMPANYALAR VE YENİ ÜRÜNLER HIZ KESMİYOR

Koopbank Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Kerem yaptığı açıklamada ülkenin lider bankası olan Koopbank’ın kampanyalarının ve yeni ürünlerinin bu yıl da artarak devam edeceğinin müjdesini verdi. Açıklamada vatandaşların farklı kampanyalar ile harcama yaparken farklı armağanlar kazanma ve MilO programı gibi uygulamalarla avantajlı seyahat fırsatları da yakalayabildiğini vurgulayan Kerem, Koopbank’ın özellikle tarım ve hayvancılık kesimindeki üreticileri desteklemek amacıyla “Destek Kart” ismindeki yeni ödeme hizmetini çiftçi ve hayvancıların kullanıma sunduklarını kaydetti. Destek Kart’a tahsis edilen limit ile çiftçi ve hayvancılara anlaşmalı işyerlerinde 6 aya kadar faizsiz ödeme imkanı sağladığını vurguladı. Destek Kart, çiftçi ve hayvancılara herhangi bir kart veya üyelik ücreti olmadan sunuluyor.

 

 

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