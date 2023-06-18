Korkmazhan: Arıklı’nın açıklaması istifa nedenidir, özür dileyip istifa etsin

Bağımsız Milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, yeni Ercan Havaalanı binası inşa edilirken polis ve gümrük için yer ayrılmasının unutulduğunu açıklamasının istifa nedeni olduğunu belirterek, “Toplumdan özür dileyerek istifa etmesi gereken Arıklı, pişkince bu skandalı ‘hata sonucu’ diyerek normalleştirmeye çalışıyor” dedi

“Ne yazık Interpol tarafından aranan ve özellikle KIB-TEK’de adı birçok yolsuzluk iddiasına karışan Erhan Arıklı, hala bakan koltuğunda oturabiliyor. Yılan hikâyesine dönen ve ne zaman biteceği bilinmeyen yeni Ercan Havaalanı için polis ve gümrük için yer ayrılması unutulmuş. Interpol tarafından aranan birinin bunu unutması çok normal. Kafa başka bir şeye çalışıyor çünkü” dedi.