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Koruma zırhımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, gençleri spora yönlendirmek ve uyuşturucu ile mücadelede farkındalık seviyesini yükseltmek amacıyla, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü ile “Gönyeli Plaj Hentbol Turnuvası” düzenliyor.
Koruma zırhımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, gençleri spora yönlendirmek ve uyuşturucu ile mücadelede farkındalık seviyesini yükseltmek amacıyla, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü ile “Gönyeli Plaj Hentbol Turnuvası”  düzenliyor.

Hayatını kaybeden kulübün eski kurucularından “Kezban Bürüncük  Kolozali” anısına düzenlenecek olan turnuvayla ilgili basın toplantısı bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

 

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada, uyuşturucun ile  mücadelede koydukları en önemli hedefler arasında yer alan toplumsal duyarlılığı ve bilinç düzeyin yükseltme hedeflerinde özellikle son iki yıldır yaptıkları çalışmalarla önemli mesafeler kat ettiklerine yönelik inancını dile getirdi.

 

“Toplum genelinde her geçen gün uyuşturucu sorununa karşı artan farkındalık, verdiğimiz mücadeleye destek veren, paydaş olan, örgüt sayısının artması, çocuklarımız  ve gençlerimiz adına bizleri umutlandırmaktadır” diyen Başkan Karaokçu, şöyle konuştu:

 

“Toplumumuzun tüm kesimlerinden Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na karşı oluşan bu güven,  bundan sonraki çalışmalarımız için bizlere büyük bir motivasyon olmaktadır.

Mücadelemize destek veren örgütlerle gençlerimizi, boş zamanlarını değerlendirecek doğru alanlara çekme, ve yaptığımız  etkinliklerde verdiğimiz mesajların yarattığı sinerji  ile, uyuşturucu ile mücadeledeki koruma zırhımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.”

 

Geçtiğimiz yıl Hentbol Federasyonu ile işbirliğinde “Bağımlılığımız Spor, Tutkumuz Hentbol Olsun” sloganı ile turnuva düzenlediklerini anımsatan Karaokçu, bu kez de  yıllardan beridir  büyük bir özveri ile hentbol sporunun gelişmesine ve gençleri bu spora çekme yönünde değeri biçilmez emekler veren Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü ile  güzel bir etkinlik planladıklarını vurguladı.

 

 “Gönyeli Plaj Henbol Turnuvası” ile bir ilkin de gerçekleştirilecek olmasının etkinliğe ayrı bir değer katacağını vurgulayan Karaokçu, “Turnuvamızı bu spora büyük emek vermiş Kezban Bürüncük Kolozali anısına düzenleyerek, aynı zamanda toplumsal olarak vefa duygularımızı güçlendirmemiz gerektiği yönünde de toplumumuza bir mesaj vermek istedik.

1-2 Eylül’de büyük bir katılım beklediğimiz turnuvamızda bizlerle olacak tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

 

TURGUT BÜRÜNCÜK

Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük ise yaptığı konuşmada, kulüp olarak gençlere hizmet için yola çıktıklarını, bugüne kadar bir şeyler başardıklarına olan inancını dike getirdi.

 

 Uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratmak adına  Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC Hentbol Federasyonu ve Gönyeli Belediyesi ile işbirliğinde turnuva düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getiren Bürüncük,  bu güzel birliktelikle çok başarılı bir etkinliğe imza atacaklarını vurguladı.

 

Turnuvayı kulüplerinin kurucusu olan ve bu spora büyük emeği geçen 2006 yılında kaybettikleri Kezban Bürüncük anısına düzenlediklerini de ifade eden Turgut Bürüncük, turnuvanın düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

 

BAHADIR AYHAN

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan da yaptığı konuşmada, 1-2 Eylül’de düzenlenecek  turnuvanın geleneksel hale getirilmesini planladıklarını  söyledi

 

Yeni sezonda 4 plaj hentbol turnuvası düzenlemeyi hedeflediklerini  ifade eden Ayhan, bunların üçünün Gazimağusa’da birinin de Gönyeli’de olmasına karar verdiklerini açıkladı.

 

Amaçlarının hentbol olmasına karşın  hedeflerinin çocukların ve gençlerin sağlıklı koşullarda ve ortamlarda spor yapmalarına olanak sağlamak olduğuna işaret eden Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, uyuşturucu sorununa karşı duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını, bu anlamda Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile çok ciddi adımlar atmaya kararlı olduklarını, bununla ilgili projelerini önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı..

 

GAMZE BÜRÜNCÜK

Yönetim Kurulu üyesi ve Turnuva  Koordinatörü  Gamze Bürüncük ise 1-2 Eylül’de Gönyeli Baraj bölgesinde düzenlenecek olan turnuva ile ilgili bilgiler verdi.

 

Uluslar arası hentbol kuralları çerçevesinde  düzenlenecek olan turnuvaya başvuruların 27 Ağustos’da başlayıp, 30 Ağustos’ta tamamlanacağını ifade eden  Gamze Bürüncük, turnuva ile ilgili başvuruların Hentbol  Federasyonu’na yapılacağına işaret etti.

 

Gamze Bürüncük, 2 günlük  turnuvada, hentbol şöleni yanında katılacak olanların çok güzel vakit geçirecekleri ve eğlenecekleri  etkinlikler planladıklarını da açıkladı.

 

MERYEM KOLOZALİ

Kezban Bürüncük’ün kızkardeşi  Meryem Kolozali ise Kezban Bürüncük’ün yaşamı boyunca gençler ve çocuklar için çok mücadele verdiğini, o nedenle isminin böylesi anlamlı bir turnuvada yaşatılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Kezban Bürüncük’ün eşi Soner Kolozali de yaptığı konuşmada, turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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