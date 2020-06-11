Korunma altındaki 1’nci derece Sit alanında hurma katliamı !..

Akdeniz köyü Özel Koruma alanı bölgesindeki 10 hurma ağacının sökülmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Denize sıfır akasyaların oluşturduğu ağaçlık bölgede bulunan Hurma ağaçlarının Dozerli kepçeler ile kökünden sökülmesi bu kadar da olmaz dedirtti. Sosyal Medyada, kamyonlara yükletilen 10 hurma ağacının, Lefkoşa’ya doğru getirilmesi ile ilgili video paylaşılırken, söküm esnasında, sahildeki kaplumbağa yuvalarında da zarar verildiği öne sürüldü.

Akdeniz köyü 1’nci derece Arkolojik Sit alanı içerisinden kökünden sökülen 10 hurma ağacının RHA 24 58 plakalı araç ile taşındığı ve hurma ağaçlarının Sivil Savunma T-Şhirt giyen şahıslar tarafından söküldüğü ileri sürüldü.

1’nci derece koruma alanı Sit bölgesinden, kaplumbağa yumurtaları ile akasya ağaçlarına zarar verilerek sökülen 10 hurma ağacının, ne maksatla söküldüğü ve bunların nerelere ekileceği merak konusu oldu. Söküm işlemine tanık olan ve araçları videoya alan göz şahidi şahıs, böyle birşeyin yapılmamasını ve hesap sorulması gerektiğini belirtirken, bunun araştırmasının yapılarak, ilgili mercilerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.