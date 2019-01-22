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Kosova'da maden kazası: 100 işçi mahsur kaldı

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Kosova'daki bir maden ocağında trafo patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Ocakta mahsur kalan 100 işçinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.
Kosova'da maden kazası: 100 işçi mahsur kaldı

Trepça Maden Ocağı'nda, trafonun patlaması sonrası elektrikler gitti. Patlama sonrası trafo yakınında bulunan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. İçeride mahsur kalan işçileri bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileri ve arama kurtarma görevlileri tahliye ediyor. Şu ana kadar 29 işçinin çıkarıldığı belirtildi.

Trafonun hemen girişte olması ve dumanların dışarı rahatlıkla çıkması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldüğü belirtiliyor.

Stantrg İşçileri Sendika Başkanı Shyqyri Sadiku, "Madencilerin tahliyesi sürüyor, içeride mahsur kalan 100 madenci yavaş yavaş tahliye ediliyor. Mahsur kalan arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Trafo patlaması sonrası Mitroviça'da da elektrikler kesilmiş durumda" dedi.

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