Kova burcu (21 Ocak - 19 Şubat)

Burçları 2018'de ne bekliyor?

KOVA BURCU KADINI AŞK HAYATI

Bu yıl karşı cinse yakınlık duyacak olan Kova burcu kadını her şeyin mantıkla çözümlenemeyeceğini anlayacak. Kalbi mutlulukla çarpacak ve duygularının esiri olacak.

EVLİLİK HAYATI

Kova burcu kadınında tarif edilemez bir çekicilik vardır. Koca bunun farkında ve kıskançlık gösterileri yapmaktadır. Kova kadını güven duygusunu verecek mantığa sahiptir. Bu yeteneğini iyi kullanmalıdır.

İŞ HAYATI

Kendi görüşlerini kabul ettirmek için yeni bir iş teklifini mutlaka değerlendirmelidir. İş ile ilgili planların zamanı iyi değerlendirerek uygulamaya koymalıdır. Değişiklikler cesaretini kırmamalıdır.

KOVA BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI

Kova burcu erkeği de tıpkı Kova burcu kadını gibi çekici özelliklere sahiptir. 2018’de yılında da 2017’de olduğu gibi çevresi güzel kadınlarla dolup taşacak.

EVLİLİK HAYATI

Çok yönlü kişiliğe sahip kova erkeği eşiyle her konuyu rahatlıkla konuşmalıdır. Hislerinde değişiklik olabilir ama geçicidir.

İŞ HAYATI

İş hayatında tek düzenlik onu çok sıktığı için değişik uğraşlar arayan Kova erkeği bu arayışını 2018’de de sürdürecek.