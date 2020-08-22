  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

KTÖS: “Önceliğimiz çocukların okullarına güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak”

» »
KTÖS: “Önceliğimiz çocukların okullarına güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak”
KTÖS: “Önceliğimiz çocukların okullarına güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, pandemi nedeni ile ara verilen öğretim yılının, sağlık ve güvenlik önlemleri artırılarak yeniden açılmasına yönelik olarak sendikanın aylardan beri yoğun bir çalışma yaptığını kaydetti.

“İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal bir çevre içinde kendini geliştirir” diyen Elcil, bu temelde toplumun küçük bir modeli olan okullarda eğitim almanın esas olduğunu vurguladı.

Covid-19 nedeni ile başlatılan “asenkron” eğitim veya diğer ülkelerdeki çevrimiçi eğitimin, okullarda yürütülen eğitim faaliyetlerinin yerini tutamayacağını deneyimlediklerine işaret eden Elcil, şöyle devam etti:

“Sendikamız, sağlık ve güvenlik önlemleri alınmış okul ortamlarında eğitim-öğretim faaliyetlerine dönülmesi noktasında aylar öncesinden bilimsel anket çalışmalarını ve rehber kitapçığını tamamlayıp, okul yöneticileri, öğretmenler ve tüm toplumla paylaşmış, somut adım atılması için Eğitim Bakanlığı yetkililerine sabırla çağrı yapmıştır. Teknik kurul, toplantı davetimize Eğitim Bakanlığı 28 Temmuz tarihinde olumlu yanıt vermiş olup, bu tarihten itibaren iki öğretmen sendikası ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri yoğun bir uğraş içine girmişlerdir. Tüm bu hazırlar için yapıcı bir tutum sergilenmiş, eğitim paydaşlarının yanı sıra sağlık kurulu, temel sağlık dairesi, KTTB’nin görüşlerine de başvurulmuştur.

Eğitim Bakanlığı’nı aşan ve doğrudan UBP-HP hükümetini ilgilendiren konularda yeterli hazırlığın yapılmaması nedeniyle, sendikamızın çocukların okula başlamasını öngören 1 Eylül tarihinin ileriye alınmasına yönelik önerisinin Eğitim Bakanlığı tarafından olumlu bulunmasını hazırlıkların bitirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Öğretmenlerimiz, 24 Ağustos tarihi itibarı ile okullarında göreve başlayacaklar ve salgının devam ettiği bu ortamda okullarda sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik hazırlıkları tamamlayacaklardır.

Hatırlatırız ki okullar içerisinde alınması zaruri olan sağlık, güvenlik ve sosyal mesafe önlemlerinin hayat bulabilmesi için UBP-HP Hükümetinin de okul dışı ortamlarda önlemleri artırması ve denetlemesi gerekmektedir. Güvenli ülkeler dışında gelenlere karantina uygulamasına geçilmesi, yoğun bakım servisinin ve personel sayısının kapasitesinin artırılması, daha fazla sayıda test yapılması ile eğitime sürdürülebilir bir ivme kazandırılabilir.

Önceliğimiz tüm çocukların okullarına güvenli bir şekilde dönmesini ve eğitimin sağlıklı koşullarda yürütülmesini sağlamaktır.

Çocukların okula başlama tarihinin ertelenmesi ile kazanılan zaman, sağlık ve güvenlik önlemlerinin tamamlanması için hükümete bir fırsattır. Sendikamız toplumsal sorumluluğu gereği her türlü katkıyı koymaya ve süreci denetlemeye devam edecektir.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS: “Önceliğimiz çocukların okullarına güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak”22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:59
  • AB Ile ABD Gümrük Vergisi Indiriminde Anlaşti22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:08
  • Denktaş: “Madem birleşik Kıbrıs olamıyor, birlikte yaşayan Kıbrıs için çalışacağım”22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:28
  • Orman Dairesine ait Atölye'de Hırsızlık yaptılar22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:28
  • Takla attı, olay yerinden kaçtı22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:26
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:20
  • Kaza yaptı  5 yaralıyı olay yerinde bırakıp  kaçtı!22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:12
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... Anketler ve hepsi aynı yaklaşımı!22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:10
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: 320 milyar metreküplük rezerv Türkiye’ye hayırlı olsun22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:45
  • Akıncı: 320 milyar metreküplük rezerv Türkiye’ye hayırlı olsun22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti