  • BIST 2.088,48
  • Altın 930.634
  • Dolar 14.7769
  • Euro 16.2136
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

KTÖS ve KTOEÖS Ortak Açıklama

» »
Tayyip Erdoğan ve AKP zihniyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devletini yanlış yönetmelerinin sonucunun bedelini Kıbrıslı Türkler siyasi ve ekonomik olarak çok ağır ödemektedir.
KTÖS ve KTOEÖS Ortak Açıklama

Tayyip Erdoğan ve AKP zihniyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devletini yanlış yönetmelerinin sonucunun bedelini Kıbrıslı Türkler siyasi ve ekonomik olarak çok ağır ödemektedir.

 

Adamızın kuzeyinde her gün iğneden ipliğe tüm mal ve hizmetlere zam gelmesinin, maaş ve ücretlerin eriyerek alım gücünün düşmesinin temel nedeni, Türkiye ekonomisine bağımlılık ve Türk Lirası kullanımıdır. Geçen hafta akaryakıta yapılan zamlarla birlikte, okul taşımacılığının durması ve okullara öğrencilerin gidememesine kadar varan sürecin temel nedeni de Türkiye’ye bağımlılıktır. Başımıza oturttukları kukla yöneticiler kendi toplumuna sırtını çevirmiş durumdadır ve ekonomik sorunların çözümü atanmış siyasilerle mümkün değildir. Maliye Bakanlığı’nın borçlanmasını engelleyen TC makamları bu kukla hükümeti parmağında oynatmaktadır.

 

Her fırsatta çocukların “eğitim hakkı” diye bağırıp çağıranlar, akaryakıta gelen zamlar yüzünden yaşananlar konusunda sessizliğe bürünmüşlerdir. Otobüsüne yakıt koyamayacak duruma gelmiş şoförlerin ve bu konuda eylem yapan KAR-İŞ’in haklı eylemini desteklerken, Kıbrıs Türk toplumunu Ocak ayındaki seçimde vaatlerle kandıran kukla hükümetin konu ile ilgili hangi çözümü üreteceğini merakla beklemekteyiz.

 

Saygılarımızla.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi Var14 Mart 2022 Pazartesi 19:51
  • Pilli: Yeni hastaneden vazgeçilmedi14 Mart 2022 Pazartesi 18:37
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı!14 Mart 2022 Pazartesi 18:32
  • Sucuoğlu: Siyasi İstikrarsızlık Nedeniyle Projeler Yarım Kaldı14 Mart 2022 Pazartesi 18:18
  • Elektrik kesintisi!14 Mart 2022 Pazartesi 17:55
  • Derya: Ülkede Otokratik Bir Hükümet Sistemi Uygulanıyor!14 Mart 2022 Pazartesi 17:47
  • Sahte Evrak Davasında Karar14 Mart 2022 Pazartesi 16:58
  • Özersay: Kabine Değişikliğinin Nedenlerini Kamuoyuna Açıklamak Zorundasınız14 Mart 2022 Pazartesi 16:53
  • Toplu taşıma durdu Lefkoşa'da eylem yapıldı14 Mart 2022 Pazartesi 16:44
  • Erhürman: İtibarınız yerle bir, ilk günden intihar ettiniz!14 Mart 2022 Pazartesi 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti