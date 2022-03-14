KTÖS ve KTOEÖS Ortak Açıklama

Tayyip Erdoğan ve AKP zihniyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devletini yanlış yönetmelerinin sonucunun bedelini Kıbrıslı Türkler siyasi ve ekonomik olarak çok ağır ödemektedir.

Tayyip Erdoğan ve AKP zihniyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devletini yanlış yönetmelerinin sonucunun bedelini Kıbrıslı Türkler siyasi ve ekonomik olarak çok ağır ödemektedir.

Adamızın kuzeyinde her gün iğneden ipliğe tüm mal ve hizmetlere zam gelmesinin, maaş ve ücretlerin eriyerek alım gücünün düşmesinin temel nedeni, Türkiye ekonomisine bağımlılık ve Türk Lirası kullanımıdır. Geçen hafta akaryakıta yapılan zamlarla birlikte, okul taşımacılığının durması ve okullara öğrencilerin gidememesine kadar varan sürecin temel nedeni de Türkiye’ye bağımlılıktır. Başımıza oturttukları kukla yöneticiler kendi toplumuna sırtını çevirmiş durumdadır ve ekonomik sorunların çözümü atanmış siyasilerle mümkün değildir. Maliye Bakanlığı’nın borçlanmasını engelleyen TC makamları bu kukla hükümeti parmağında oynatmaktadır.

Her fırsatta çocukların “eğitim hakkı” diye bağırıp çağıranlar, akaryakıta gelen zamlar yüzünden yaşananlar konusunda sessizliğe bürünmüşlerdir. Otobüsüne yakıt koyamayacak duruma gelmiş şoförlerin ve bu konuda eylem yapan KAR-İŞ’in haklı eylemini desteklerken, Kıbrıs Türk toplumunu Ocak ayındaki seçimde vaatlerle kandıran kukla hükümetin konu ile ilgili hangi çözümü üreteceğini merakla beklemekteyiz.

Saygılarımızla.