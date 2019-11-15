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KTTO’dan 15 Kasım mesajı

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) KKTC’nin 36. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk tarihinin en onurlu, en önemli günlerinden birini bugün kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.
KTTO’dan 15 Kasım mesajı

Mesajda, cumhuriyetin 36’ncı kuruluş yıldönümünün, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme ve geleceğini tayin etme hakkının en önemli belirleyici simgesi olduğu kaydedildi.

KTTO mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Varoluş mücadelemizin öncesinden bugüne kadar yaşanmakta olan ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için Kıbrıs Türk iş insanlarının öz gücüyle kurulan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk halkının ekonomik gelişmesine katkı koymak ve verilen toplumsal mücadelenin ön saflarında yer almak için çalışmalarını sürdürecektir.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi süresince hayatını kaybeden şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duyguları ve rahmetle anıyor, halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.”

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