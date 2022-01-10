Kuir Kıbrıs Derneği, Sosyal Hizmet Görevlilerine Yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimini Gerçekleştirdi 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine, sosyal hizmet uzmanları ve görevlilerine yönelik LGBTİ+ farkındalık eğitimini Zoom üzerinde çevrimiçi gerçekleşti.

“Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs için!” diyerek başlayan Hayat Projesi, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Sosyal hizmet görevlilerine yönelik LGBTİ+ farkındalık eğitimi, Türkiye’de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapmakta olan Ceren Suntekin tarafından gerçekleşti. Eğitimde, en temel ilkeler; insan onuru ve haysiyetine saygı, zarar vermeme, çeşitliliklere saygı, insan haklarını koruma ve sosyal adaleti sağlama konularında bilgiler aktarılmıştır. Eğitimde ayrıca cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ifadesi ve cinsiyet karakteristiği temelinde farkındalık ve bilgilerini arttırmaya yönelik detaylı bilgiler aktarılmıştır. Eğitim, proje kapsamında bir önceki yıl düzenlenen eğitimin devamı niteliğinde gerçekleşti. Eğitim, ‘ Ayrımcılıkla mücadele ve temel kavramlar’ oturumu ile başlayarak, danışanın güçlü yönleri sorun analizi, sonuç analizi /değerlendirme ve hak temelli müdahale konularını içeren atölye çalışması ile son buldu. Başarı bir şekilde tamamlanan eğitimin, sonunda katılımcılara elektronik sertifikaları verildi.