Küresel piyasalar ekonomik görünüme odaklandı

Küresel ekonomik görünümün düşük büyüme trendini yansıtması hisseleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. ABD’de düşük gelen Tüketici Güveninin ardından endekslerde teknoloji şirketleri öncülüğünde düşüşler yaşandı.

Nasdaq yüzde 3, S&P 500 ise yüzde 2 ile hızlı değer kaybetti. Bu sabah iki endekste vadeliler yüzde 0,2 yükselişle hafif toparlanmaya işaret ediyor.

Asya’da, Çin’in Kovid-19 önlemlerini bir miktar yumuşatmasına rağmen risk iştahı düşük. MSCI Asya Pasifik Endeksi’nde dört günlük yükseliş serisi son buluyor.

Salı günü yüzde 0,4 ile yaklaşık bir haftanın en yüksek günlük artışını yaşayan Bloomberg Dolar Endeksi bu sabah yatay ve 1.258,5’ten işlem görüyor.

BİTCOİN 20 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

ABD ham petrolü 111 dolardan alıcı bulurken, Bitcoin 20 bin dolar seviyesine yakın.

EKONOMİDE GÜVEN KAYBI

İyimser Fed yorumlarına rağmen güven göstergeleri ABD ekonomisinde yavaşlamanın kapıda olduğuna işaret ediyor. ABD Conference Board Tüketici Güven Endeksi beklentilerin üzerinde düşerek 16 ayın dip seviyesine geriledi.

Mayıs'ta 103,2 olarak açıklanan endeks, haziranda 98,7’ye geriledi. Endeks içinde tüketicinin altı aylık öngörüsünü yansıtan beklentiler endeksi ise neredeyse 10 yılın dibine geri çekildi. Conference Board Ekonomik Göstergeler Direktörü Lynn Franco “Beklentiler endeksi 80’in altına gerileyerek yılın ikinci yarısında daha zayıf bir büyümeye işaret ediyor” yorumunu yaptı.