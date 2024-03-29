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Kutsal Perşembe: Papa Francis kadınların ayaklarını yıkadı ve öptü

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Papa Francis, Kutsal Perşembe ritüelinde kadınların ayaklarını yıkadı ve öptü
Kutsal Perşembe: Papa Francis kadınların ayaklarını yıkadı ve öptü

Papa Francis, 'hizmet ve tevazu anlayışını' vurgulamak amacıyla gerçekleştirdiği Kutsal Perşembe ayini sırasında, Roma'daki bir hapishanede 12 kadın mahkûmun ayaklarını yıkadı ve öptü.

87 yaşındaki Francis, son zamanlarda geçirdiği rahatsızlıkların hareket sorunlarını artırması üzerine ayini tekerlekli sandalyesinden gerçekleştirdi. 

Papa Francis, kadınların çıplak ayaklarından birinin üzerine su döktü ve küçük bir havluyla kuruladı. Daha sonra her bir ayağı öperek kadınlara gülümsedi.

Kutsal Perşembe ritüeline kadınları ve diğer inançtan insanları da katan Papa Francis, Vatikan için bu ritüelde bir devrim yarattı Kutsal Perşembe ritüeline kadınları ve diğer inançtan insanları da katan Papa Francis, Vatikan için bu ritüelde bir devrim yarattı

Kutsal Perşembe nedir?

Hristiyanlıkta Paskalya'dan önceki perşembe günü Kutsal Perşembe olarak kutlanıyor. 

ayak yıkama töreni her Kutsal Haftanın bir özelliğidir ve İsa'nın çarmıha gerilmeden önce birlikte yedikleri son akşam yemeğinde 12 havarisinin ayaklarını yıkamasını hatırlatır.

Bu dini günde, İsa Peygamberin havarilerinin ayaklarını yıkaması ve havarilerle birlikte yediği Son Akşam Yemeği yad ediliyor.

Papa Francis, 2013 yılında papa olarak ilk Kutsal Perşembe ritüeline aralarına kadınları ve diğer inançlardan insanları da dahil ederek Vatikan için bir 'devrim' yarattı.

Daha önce papalar bu ritüeli sadece Katolik erkekler için Roma'daki bir bazilikada gerçekleştiriyorlardı.

 

Francis her yıl bir hapishaneye, mülteci merkezine ya da gençlik ıslahevine giderek bir rahibin görevinin özellikle dışlanmış kesimlere hizmet etmek olduğunu vurguluyor.

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