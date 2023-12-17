Larnaka Gençler Birliği’nden teşekkür, Simon Aykut’tan tesisleşmeye tam destek...

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulüp yönetimi her zaman kulübün ve camianın yanında olan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün iki sezondur Basketbol takımlarının isim sponosoru da olan Caesar Projects direktörü Simon Aykut’a ziyaret de bulundu.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün Basketbol takımlarının iki sezondur isim sponsoru olan Caesar Project aynı zaman da Kulübün tesisleşmesinde yaptığı katkılardan dolayı kulüp yönetimi tarafından ziyaret edilerek bir teşekkür plaketi sunuldu.

YILMABAŞAR: BASKETBOL’DA İSKELE ARTIK MARKADIR

Ziyarette konuşan Casaer Larnaka Gençler Birliği Basketbol şubesi sorumlusu ve Yönetim Kurulu üyesi Erkut Yılmabaşar Caesar Projects ve direktörlerinin spora verdiği destekle Gençler Birliği Spor Kulübü’nün önemli hamleler yaptığını bugün İskele’de iki yüzün üzerinden gencin Basketbol branşında spor yaptığını belirtti. Yılmabaşar geçtiğimiz yıl Büyük Erkek takımlarının Açılış Kupası Şampiyonu olduğunu genç kadınlarda Final oynadıklarını ve iki yıl gibi kısa sürede Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin Basketbol’da en çok kategoriye katılan kulüp olduğunu kaydetti. Bu yıl kulübün 12 kategoriye 14 takımla katılma hazırlığında olduğunu ve bu gelişimin hızla devam ettiğini belirtti. Yakın zamanda tesisleşme ile ilgili atılacak adımlarla İskele’nin Basketbol’a damga vuracağını kaydetti.

KANAT: TESİSLEŞME ADIMLARINDAKİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

Larnaka Gençler Birliği As Başkanı Cem Kanat ziyarette yaptığı konuşmada Gençler Birliği Spor Kulübü’nün 90 yaşında bir çınar olduğunu gelinen aşamada branşlarla birlikte 500 civarında lisanlı sporcuya ulaştığını belirtti. Simon Aykut ve Caesar Projects’in ilk günden itibaren spora ve gençlere katkısını hiç eksiltmediğini belirten Kanat kulübün 1. Etap Tesisileşme Projesi olan 12 dükanın olduğu İş Merkezi’nin bölgedeki iş insanları ile birlikte Simon Aykut ve Caesar Projects’in önemli katkıları ile bitirildiğini belirtti. 90. Yılda önlerine daha büyük hedefler koyduklarını belirten Kanat kulünün 90. Yılında kendi Spor Tesisilerine sahip olacağı projeler hazırladıkalrını bunların içerisinde Futbol Sahası, Kapalı Basketbol Salonu, Tenis Kortları, Tartan Pist gibi hem amatör hem de profosyenel sporcuların kullanabileceği alanlar yaratmak olduğunu belirtti. Simon Aykut ve Caesar Projects’in önemli katkıları ile 2024 yılı içerisnde Futbol Sahasını bitimeyi hedeflediklerini kaydetti.

KABASAKAL: GENÇLER BİRLİĞİ’Nİ GELECEK KUŞAKLARDA DA VAR ETMEK İSTİYORUZ

Ziyarette konuşan Larnaka Gençler Birliği As Başkanı Mustafa Kabasakal 90 yıllık bir kulüp olan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünü gelcek nesillere taşıyabilmek için tesisleşme, branşlaşma ve alt yapı faaliyetlerine çok önem verdiklerini belirtti. Tüm bu adımları kulübü geleceğe emin adımlarla taşıyacak adımlar olarak planladıklarını belirten Kabasakal tesisleşme, isim sponsorluğu ve alt yapılarda verdikleri destek için Simon Aykut’a teşekkür etti.

MENTEŞ: CAMİAMIZA VE GENÇLERE YAPTIĞINIZ KATKILAR MEYVELERİNİ VERİYOR

Larnaka Gençler Birliği Kulüp Başkanı Metin Menteş ziyarette yaptığı konuşmada İskele’nin ve bölgenin önemli iş insanlarından olan Simon Aykut’un ilk günden itibaren kulübe ve gençlere yatırım yaptığını özellikle Gençler Birliği’nin tesisileşmesi noktasında çok önemli katkıları olduğunu belirtti. Caeasar Projects’in iki sezondur kulübün Basketbol takımlarına isim sponsoru olduğunu bunun İskele’de 200 civarında gence yeniden önemli bir branşta spor yapma imkanı verdiğini belirtti. Menteş tesisleşme projelerinde verilen ve verilecek desteğin bölgedeki spor yapma iklimini önemli derecede geliştireceğini ve İskele’nin spor alanında da önemli bir çekim merkezi oalcağını belirtti.

AYKUT: ÜZERİMİZE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ

Ziyarette bir konuşma yapan Caesar Projects direktörü Simon Aykut, İskele’ye ve bölge insanına her zaman destek olamaya devam edeceklerini belirtti. Gençler Birliği Spor Kulübü’nün 90. Yaşını da kutlayan Aykut iki yıldır isim sponsoru oldukları Basketbol takımlarının gelişiminin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Aykut kulübün tesisileşme projelerine daha önce olduğu gibi yeni dönemde de destek vereceklerini özellikle Futbol sahasının 2024 yılı içerisinde bitirilmesi ile ilgili üzerlerine ne düşerse yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kulübün geleceğe yönelik hazrladığı ve etapladığı tesisileşeme projelerinde her zaman desteklerinin olacağını belirten Aykut kulüp yönetiminin yaptığı ziyaret için teşekkürlerini belirtti.

Ziyaret sonunda Casar Projects Direktörü Simon Aykut’a Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne yaptığı katkılar için teşekkür plaketi kulüp başkanı Metin Menteş tarafından sunuldu.