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LAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 28 Haziran’da yapılıyor

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LAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 28 Haziran’da yapılıyor
LAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 28 Haziran’da yapılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 25’inci dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor. 28 Haziran 2018 tarihinde saat 19:00’daLefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecektörende ön lisans, lisans, yüksek lisans vedoktoraolmak üzere mezun olmaya hak kazanan binin üzerindeöğrenciye diplomaları verilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve diğer protokol konuklarının onurlandıracağı 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almaları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören açılış konuşmalarıyla başlayacak. Tören akışı onur konuklarının fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimi ile sürecek. 

Tüm mezunlar ve veliler mezuniyet kokteylinde biraraya gelecek

Tören, mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından öğrencilerin eğitimleri boyunca heyecanla beklediği kep atımı havai fişek gösterisi eşliğinde yapılacak. Tören programı tüm öğrenci velileri ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenecek mezuniyet kokteyli ile son bulacak.

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