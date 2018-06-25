LAÜ’de “Acil Müdahale Canlandırmaları”etkinliği

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından İlk ve Acil Yardım Bölümü 2.sınıf öğrencilerinin iki yıl süresince aldıkları eğitim doğrultusunda acil müdahale ve kurtarma ile ilgili bilgi ve becerilerinigerçeğe uygun vakalarda amacıyla “Acil Müdahale Canlandırmaları” etkinliğigerçekleştirildi.

LAÜ kampüsü içerisinde gerçekleşen etkinliğe, LAÜ SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr.Besim Özyel, Yrd.Doç.Dr. Hacer Gönül Demir ile İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri katıldı. Etkinlikte dört ayrı vaka canlandırılarak,vakalarda yer alan hasta/yaralılar simülasyon tekniklerine göre gerçeğine uygun makyaj ve acil malzemeleri kullanılarak etkinlik gerçekleştirildi.

İlk olarak kalp krizi sonucu solunumu ve dolaşımı duran bir hasta/yaralı için yapılan yardım çağırısı ile vakaya çıkan acil yardım ekibi ambulansla olay yerine gelip bu kişiyi entübe ederek resisütasyon uyguladı. Uygulanan bu işlem manken üzerinde gerçekleştirildi. Kalp krizi sonucu solunumun durması, araba kazası, bıçakla yaralanma, epilepsi nöbeti müdahaleleri vaka canlandırmaları gerçekleştirildi

İkinci vaka olarak araba kazası sonunda araçta sıkışan, yüzünde ve çeşitli yerlerinde yaralanması olan bir vaka canladırıldı. Bu hasta/yaralıya ikinci grupta yer alan öğrencilerden oluşan acil ekibi tarafından müdahale edildi. Müdahalede ekip önce bilinci varolan travmalı yaralıyı KED yeleği uygulayarak baş, boyun ve gövde eksenini bozmadan omurga tahtası üzerine alarak gerekli stabilizasyon ve acil müdahaleleri yaptı.Üçüncü vaka olarak bir öğrenci tarafından epilepsi nöbeti geçiren bir kişi canlandırıldı ve bu hasta/yaralıya üçüncü grupta yer alan acil ekibi gerekli müdahaleyi yaptı. Son olarak kavga sonucu bıçakla karnından yaralanan ve şiddetli kanaması olan bir hasta/yaralıya dördüncü gruptaki acil ekipler tarafından müdahale yapıldı. Müdahalede hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi yapılıp kanaması durdurularak,intra venöz mayi takıldı ve omurga tahtasına alınıp stabilize edilerek ambulansa alındı.

Etkinliğe tüm İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri katılırken, canlandırmalar alanda bulunan diğer öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikte, İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulama fırsatı buldular.

Ayrıca öğrenciler gerçeğine yakın olarak yapılan bu etkinliklerin, öğrendiklerini uygulama fırsatı verdiğini, mezuniyet sonrası göreve başlamadan önce deneyimlerini arttırdığını ve özgüvenlerini geliştirdiğini belirttiler.