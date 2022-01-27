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Lavrov: Ana konularda ABD'den pozitif cevap yok

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ABD, Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki taleplerine yazılı cevap verdi.
Lavrov: Ana konularda ABD'den pozitif cevap yok

ABD, Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki taleplerine yazılı cevap verdi. Washington'un cevabını Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov değerlendirdi. Lavrov, "Ana konularda Washington'dan olumlu cevap gelmedi" dedi.

Rusya, Ukrayna ile gerilimin yükselmesi sonrası ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri istiyor. Bu kapsamda, NATO'nun doğuya doğru genişlememesi ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabul edilmemesini talep ediyor.

Moskova'nın bu taleplerine, ABD  mektupla karşılık verdi.

Rusya'dan cevaba ilişkin ilk değerlendirme geldi.

"Olumlu yanıt yok"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ana konularda Washington'dan olumlu yanıt alamadıklarını belirtti ve "ABD'nin yanıtının içeriği, ciddi anlamda diyaloğa başlamaya izin veriyor ancak ikincil konularda." dedi.

Lavrov, ABD'nin verdiği cevabın ardından atılacak adımlara Rusya Devlet Başkanı Putin'in karar vereceğini söyledi.  

Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

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