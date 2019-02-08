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Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza

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Yoğun yağış nedeniyle Lefkoşa Gazimağusa çift şerit ana yol üzerinde seyir halinde iken aşırı yağış ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayrak direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü takla atarak durabildi.
Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza

Yoğun yağış nedeniyle Lefkoşa Gazimağusa çift şerit ana yol üzerinde seyir halinde iken aşırı yağış ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayrak direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü takla atarak durabildi.

Ruslan Baltayev (K-35) KSE 613 plakalı Opel marka siyah araçla Mağusa istikametine doğru ilerlediği sırada sürücü yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araç takla attı, ardından yan devrilerek durabildi.  Şöför yaralanarak Gazimağusa devlet hastanesine kaldırıldı.

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